"Es falso": la Guardia Civil alerta de este bulo sobre Julen que te habrá llegado a tu WhatsApp

"Julen no ha aparecido y la familia pide respeto. Se tomarán acciones legales contra los medios que difundan bulos". Esta advertencia de Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, se refiere principalmente a un bulo que ha corrido como la pólvora sobre el suceso del pequeño Julen en un pozo en Totalán (Málaga), y que la Guardia Civil se ha apresurado a desmentir a través de su cuenta oficial de Twitter.

"¿Has recibido este mensaje por #WhatsApp / #Facebook ...etc?", pregunta la Benemérita a través de las redes sociales: "Es #FALSO", sentencia, antes de afirmar que "los #TontosDelBulo se han superado a si mismos con un texto inverosímil, doloroso y calumnioso".

"#NoCreas#NoDifundas#NoRT", pide la Guardia Civil, antes de reiterar el mensaje de que todos trabajan "#SinDescansoNiDesaliento por Julen".

En el bulo se afirma que la Guardia Civil ha prohibido a los periodistas publicar nada sobre una supuesta historia que dejaría en mal lugar al padre de Julen. La falsa acusación viene acompañada de un audio.

Fuentes de la Guardia Civil han precisado —a laSexta— que la única hipótesis con la que se está trabajando en el caso de Julen es que lo sucedido se trata de un "desgraciado accidente".

