Una familia china prueba por primera vez el melón con jamón y su reacción no tiene desperdicio

Jin da para probar a su familia de China un plato de melón con jamón.

Jin (@jinepetacula en TikTok) es una joven china que vive en España y que ha visitado a su familia, a la que le ha traído uno de los platos por excelencia en España: melón con jamón. Lo han probado por primera vez y las reacciones no tienen desperdicio.

"Volví a China hace cinco días, voy a hacerle a mi familia melón con jamón, le prepararé el plato a mi familia", ha expresado al principio, que ha acumulado más de 150.000 visualizaciones y 9.000 'me gusta' (y subiendo).

Primero lo probó su tía: "El sabor es diferente, está bueno". Su padre ha reaccionado diciendo que "no he probado algo tan bueno" en toda su vida. Llega el turno de la madre, sorprendida por el plato, y el de otra tía: "Buenísimo".

Su primo lo tenía clarísimo y ha levantado el pulgar en señal de aprobación. El padre, más serio, respondía con un simple "sí, está bueno". Todos han ido sincerándose: "Espectacular, espectacular.

En cuanto a reacciones, ha habido más de 280: "Es que tiene que haber más jamón que melón, bien hecho". "Lo siguiente son unas croquetas de jamín y ya se enamoran de España", ha expresado la usuaria Calorina Brezmes.

También ha generado algún que otro debate, como a quien no le gusta la mezcla: "A mí el jamón junto con el melón no me gusta, pero por separado las dos cosas están buenísimas". El usuario Abel López ha reconocido: "Qué buena gente son y qué respetuosos". Por otro lado, el usuario Quino lo celebra: "Qué chulo ver uno de nuestros productos más ricos gusta fuera de España":

"Tienen buen gusto, el jamón tiene una pinta deliciosa, se nota que es del bueno", ha expresado la usuaria @Mónika. Muchos han destacado el carisma que ha tenido toda la familia al participar en el vídeo.