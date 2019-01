Lolita Flores sorprendió a todo el mundo este viernes al contar una de sus anécdotas en Tu Cara Me Suena (Antena 3): "Pero es un poco triste, así que no me voy a poner de pie para contarla". Fue tras la actuación de Jordi Coll, que consiguió emocionar tanto a los miembros del jurado como al público con su imitación de Antonio Vega.

Lolita contó algo que pasó mientras toda la familia y amigos estaban en el tanatorio velando el cuerpo de Antonio Flores. La caja estaba abierta y ella se acercó al cristal para despedirse de su hermano. Mientras lo hacía, sintió que alguien la cogía del hombro. Era Antonio Vega dándole un papelito doblado. "Me gire y me dijo: 'Sigue, sigue. Solamente dile que si se siente solo que me llame, que cuando quiera me voy con él", contó con mucha emoción.

Esto que contó puso los pelos de punta a todo el mundo, en especial a Jordi Coll, que con los ojos húmedos habló de los sentimientos que la canción El sitio de mi recreo le había removido antes de interpretarla.

Así fue su actuación, que el actor convirtió en todo un homenaje a uno de los cantantes más queridos del país:

Esta actuación fue una de las más aclamadas en redes sociales, donde todo el mundo mostró después su indignación por la escasa valoración que Jordi Coll recibió del jurado en el momento de las puntuaciones.

Madre mía, lo que acaba de hacer @jordicol_l ha sido impresionante. Pelos de punta. Y la anécdota de Lolita, lágrimas en los ojos.



No quisiera ser yo el que tiene que salir al escenario después de esto... ah, un momento. ¿¡Que voy yo!? Aymamá.#TCMS13 — Brays Efe 🧲 (@braysefe) 25 de enero de 2019

#TCMS13 pero y este momento magia de el Señor Coll? — Christian Perez (@CPerezReina) 25 de enero de 2019

Sencillamente es de una de las canciones mas bonitas que existen no se puede decir más.

Espectacular y gracias @jordicol_l 👏👏

#TCMS13 — Daniel Sanchez (@eljugon6) 25 de enero de 2019

Que bonito has cantado @jordicol_l me has emocionado con tu actuación...llevo diciendo programas que deberías ser un digno finalista porque has hecho actuaciones muy difíciles #Antoniovega #TCMS13 — bombonbetty (@bombonbetty) 25 de enero de 2019

Veinte puñaladas en la tráquea duelen menos que escuchar El sitio de mi recreo #TCMS13 pic.twitter.com/mCjrtN9iJb — (ಠ3ಠ) *Elfo Libre* LO QUE ERE💃 (@DishonourOnUCow) 25 de enero de 2019

El sitio de mi recreo, si está bien interpretado tiene que ganar cualquier gala musical donde suene #TCMS13 — Javier Castillo (@JCCazoT) 25 de enero de 2019

WOW Jordi Coll!! Que bonito lo ha hecho por Antonio Vega!! #TCMS13 ❤️ pic.twitter.com/guvptVqetz — I ❤️ NY (@NY_278) 25 de enero de 2019

https://t.co/KCeE7TY1cu me ha encogido el corazón y más recordando las veces que le vi en directo a Antonio Vega.Fabuloso Jordi Coll #TCMS13 #AMiManera. Papelón el de esta noche del jurado — ana pantaleon (@gemelasbio) 25 de enero de 2019