Seis señales del lenguaje corporal a las que prestar atención en la primera cita

Las primeras citas están llenas de misterio: ¿se ha inclinado hacia delante para acercarse a mí o a su plato de comida? ¿Esa segunda referencia a su ex significa que ya no le gusta o tampoco ha sido para tanto?

La cita puede parecer llena de mensajes contradictorios, pero leer el lenguaje corporal te será útil. El ser humano no tarda mucho en darse cuenta de si le gusta una persona. La antropóloga Helen Fisher, de la Universidad Rutgers, afirma que una persona sabe en cuestión de un segundo si siente atracción física o no por otra persona a través de señales no verbales.

A continuación se enumeran seis señales del lenguaje corporal a las que debes prestar atención en una primera cita, según los expertos.

1.- Se inclina hacia ti

Si tu cita se inclina todo el rato hacia ti, es probable que sea su forma no verbal de decirte que le interesas y le atraes. Esto se cumple sobre todo si es una quedada grupal y aun así se inclina hacia tu lado, según el experto en lenguaje corporal y psicoterapeuta Paul Hokemeyer.

"Una persona que se inclina hacia ti revela su interés en quién eres, qué tienes que decir y lo adictiva que le resulta tu forma de ser. Es una muestra de que quiere más de ti. Por el contrario, si se echa para atrás instintivamente cuando te acercas, es una señal de que hay algo en ti que le resulta amenazante o poco atractivo", explica a la edición estadounidense del HuffPost.

2.- El contacto visual es intenso