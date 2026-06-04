Final de 'Euphoria': qué pasa con cada personaje en el último capítulo de la serie

El final de Euphoria ha llegado y con él el desenlace de todos los personajes de la historia, quienes en su mayoría terminan de forma trágica o semitrágica, comenzando con Rue y terminando con Alamo. Repasamos lo que ocurre con cada uno de los personajes principales de la serie en el último capítulo de la serie.

Rue muere por sobredosis

La protagonista, quien a lo largo de la serie lucha contra su adicción a las drogas, sufre (de nuevo) una sobredosis que le hace sufrir algunas alucinaciones, aunque en este caso termina perdiendo la vida. Las pastillas, las cuales le entregó Alamo, estaban adulteradas intencionadamente con fentanilo, lo que le provoca la muerte.

El objetivo de los creadores era retratar la crudeza de la vida, donde los finales felices muchas veces no existen, especialmente cuando hay adicciones de por medio. "Al final, queremos contar una historia honesta sobre la adicción", señaló el creador y productor ejecutivo Sam Levinson, según recoge Business Insider. "El final honesto es que personas como Rue no lo lograron", agregó.

Juls sigue su vida como sugar baby

Juls (Hunter Schafer), por su parte, continua su vida como sugar baby en el lujoso apartamento de su pareja. Allí le dedica un cuadro a Rue, quien fue su exnovia y ex mejor amiga.

Nate no aparece

Al haber muerto anteriormente el personaje, quien era pareja de Cassie, no aparece en este último capítulo.

Cassie sigue su vida como modelo de OnlyFans

Cassie (Sydney Sweeney) es la única que, junto con Maddy, sabe que Nate (Jacob Elordi) ha muerto. Al encontrarse sola, estar sin su marido y encontrarse en la ruina financiera se ve obligada a seguir su vida como creadora de contenido en la plataforma para adultos OnlyFans.

Maddy continua siendo la representante de Cassie

Tras conseguir librarse de la deuda millonaria que mantenía con Alamo, Maddy (Alexa Demie) sigue su trabajo como representante de Cassie, con quien parece vivir.

Alamo muere asesinado por Ali

Como muestra de venganza por la muerte de Rue (Zendaya), a quien encuentra sin vida en el sofá de su casa, Alamo es asesinado por Ali Muhammad (Colman Domingo).