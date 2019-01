En la visita de Anna Castillo a La Resistencia hubo confesiones económicas, psicológicas y laborales. Estas últimas tuvieron que ver con el trabajo de la actriz catalana en la serie Estoy vivo de TVE, o más bien con el cartel.

Cuando David Broncano puso sobre la mesa el póster promocional de la serie en la que comparte protagonismo con Alejo Sauras y Javier Gutiérrez, la joven se quiso sincerar. "En ese cartel no me gusto nada porque estoy realmente cabezona", le confesó.

"Es verdad que te han puesto buena almaina", aseguró Broncano para dar pie a más bromas sobre el cartel. "Siempre he sido un poco cabezona, no te lo voy a negar, pero eso no está bien. No está bonito", se quejó Castillo.

"Además estoy como bizca... Es un cuadrito", aseguró la intérprete, que da vida a la subinspectora Susana Vargas en la serie, que emitió el 18 de diciembre emitió el último capítulo de la segunda temporada.

"Sí que te han puesto un buen almendrón", se ensañó Broncano. "¿Pero será perspectiva o crees que ha sido algún diseñador a mala idea que le ha dado a filtro-inflar de Photoshop?", preguntó Broncano, al que Castillo respondió con otra pregunta: "¿Me habrán licuado el cuerpo?".