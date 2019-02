La imagen más comentada de Amaia en los Goya duró sólo unos segundos en televisión

Amaia Romero fue fiel a sí misma durante su actuación en la gala de los Premios Goya. Justo al inicio, la ganadora de Operación Triunfo frenó sus propio show. "Tenemos un problema, no se ha escuchado la claqueta o no sé lo que ha pasado, pero tenemos un problema", dijo. Y se fue del escenario para luego volver.

Sin embargo, la foto de la cantante que más juego ha dado en las redes sociales ha sido otra. Se trata de una imagen que duró solo unos segundos en televisión pero que los usuarios de Twitter vieron. Y les llamó la atención.

En la imagen en cuestión, Amaia aparece sujetando la estatuilla del ganador a Mejor canción. Y mirándola de una forma tan peculiar que ha dado lugar a reacciones como estas:

Momento "To be or not to be" by @amaiaromero



#Goya2019 pic.twitter.com/jP0AAfmBnU