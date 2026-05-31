Pide dos sándwiches y una ensalada en un restaurante en Dinamarca y lo que le cobran le deja tiritando

Josefa Meeder, una chilena que vive en España y que crea contenido fitness, ha publicado un vídeo en TikTok (@josefa.meeder) no apto para cardíacos. Ha viajado hasta Dinamarca y ha pedido en un restaurante dos sándwiches y una ensalada. Lo que le han cobrado al final la ha dejado tiritando, pero los ha pagado igual.

"Acabo de pagar 94 euros por dos sándwiches y una ensalada en Copenhague. A mí me dijeron que era caro, pero esto... ¿O soy yo el problema? Porque es que yo no sé qué pensaba... Una vez al día puedo comer", ha expresado durante el vídeo con cierto tono irónico, antes de enseñar el plato.

"Sándwiches deconstruidos", ha descrito al ver cómo estaba montado el plato. Tal y como ha enseñado en una captura de teléfono, en la moneda local le ha costado 681 coronas danesas, traducidas a 94,35 euros.

"Nunca ví precios así"

Se trata de Café Vivalvi, un local situado en una de las entradas de los Jardines Tívoli, la atracción más visitada de la capital danesa que destaca por los paisajes, las montañas rusas y los espectáculos.

En cuanto a reacciones, ha habido más de 350 con muchos usuarios sorprendidos: "¡No te creo! 94 euros es una locura, ni en Holanda te cobran tanto". Josefa ha respondido al respecto que "nunca vi precios así". La usuaria Leire Cámara ha estado allí y reconoce que ese local "es carísimo, pero carísimo": "Cuando llegué me metí ahí sin saber y sorpresa".

"En el centro, id a un sitio de fideos en Gammel Strand que se llama Wok on, por 10-12 euros coméis. Paludan es increíble, más caro, pero las raciones son gigantes. Yo nunca me he gastado más de 27-30 euros en comer fuera, y normalmente me gasto 15-20 euros" ha recomendado la usuaria.

Por otro lado, la usuaria @anabelsarc ha recordado el día que pagó 20 euros por un café con leche y un croissan: "Es una locura".