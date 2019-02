¿Es cierto que Amazon no paga impuestos?

Un tuit de una popular congresista estadounidense puso en el centro de la escena un informe sobre la carga impositiva del gigante de la web Amazon en los últimos dos años. Mientras la compañía no paga impuestos federales de renta en Estados Unidos, reportó 'pagos de impuestos' por 1.200 millones de dólares el año pasado y de 957 millones en 2017. Como las cifras no están desglosadas geográficamenter, es difícil saber qué gobierno recibió ese dinero.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, tuiteó sobre informes de medios de prensa sobre una investigación del Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP) que ha mostrado que Amazon no ha pagado impuestos a la renta en Estados Unidos durante dos años

"¿Por qué razón corporaciones que no aportan nada a los cofres deberían estar en posición de tomar miles de millones de dólares de la gente?", se ha preguntado Ocasio en Twitter.

Amazon is paying $0 in taxes on $11+ billion in profit.



$0 for schools.

$0 for firefighters.

$0 for infrastructure.

$0 for research and healthcare.



Why should corporations that contribute nothing to the pot be in a position to take billions from the public? https://t.co/IdsuKaVOTU