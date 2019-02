Denuncian a un canal de YouTube de dos niñas por promover estereotipos de género

Maquillaje, discotecas y fiesta. Ese es el contenido principal de Las ratitas se maquillan y se van a la disco a bailar, el vídeo con más visitas del canal de YouTube Las Ratitas. Las imágenes, protagonizadas por Claudia y Gisele, dos hermanas catalanas de seis y siete años, acumulan más de 37 millones de reproducciones y ahora son objeto de denuncia.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), el exdefensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra y la asociación Save The Children han pedido la intervención de la Fiscalía de menores por reproducir estereotipos de género. Según ha indicado Urra a Servimedia los niños menores de ocho años no "tienen un pensamiento abstracto" y no son conscientes de este tipo de acciones.

El contenido de este vídeo, publicado el 20 de diciembre en el canal más de 11 millones de seguidores, no es lo único sobre la que han llamado no es lo único que ha llamado la atención de las asociaciones.

Sus padres, Mireia Martínez y Lluis Itart, son también youtubers, y en su canal, Itarte Vlgos, se les acusa de ridiculizar la violencia machista y emplearla para conseguir visitas con el vídeo El golpe de Luis a Mireia. En la miniatura de ese vídeo, se utiliza la imagen de Mireia con el ojo morado y con el título juegan a que su marido la ha golpeado, aunque según cuentan en el vídeo se trata de un accidente que sucedió en la piscina junto a las niñas.

Además de esto, Emilié Rivas, responsable de políticas de infancia de Save The Children en Cataluña, ha señalado a la agencia que se trata de una "instrumentalización de los niños" por parte de sus padres, que también las incluyen en los vídeos de su canal. "Poner a una niña y disfrazarla de mujer parece garantía de éxito", ha enfatizado.