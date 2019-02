Malia Obama, la hija mayor de Barack Obama y Michelle Obama, está en boca de muchos después de que el diario británico Daily Mail haya sacado a la luz su perfil secreto de Facebook. En él, la joven de 20 años describe al presidente Donald Trump como el "malo"; intercambia mensajes con sus amigos, incluida Finnegan Biden, nieta del exvicepresidente Joe Biden; y publica fotos de fiestas y viajes.

En el artículo se revela que la joven creó el perfil bajo un seudónimo en 2017 y se recogen diez imágenes de su álbum más personal.

Precisamente, en una de esas fotos incluye su ataque a Trump resumido en cuatro post-its rosas pegados en la estantería de lo que parece una cocina y, que según Daily Mail, es su foto de portada. Los mensajes dicen:

No queda claro de quién es la cocina, pero atendiendo a la fecha de publicación de la imagen (hace un año) y que por esa época vivía en Nueva York. Fue becaria en The Weinstein Company, antes de que saltase el escándalo Weinstein, y la foto podría ser del piso en que vivía por aquel entonces.

Las otras fotos muestran a una joven de 20 años sonriente y disfrutando de amigos y de viajes, como el que estos días la ha llevado a Miami. La estudiante de Harvard fue fotografiada esta semana con un grupo de amigas en The Setail, un hotel de lujo en Miami Beach (Florida, EEUU).

