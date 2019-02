Lady Gaga ya tiene su primer Oscar. La cantante ha recogido la estatuilla a Mejor canción original por Shallow. Entre lágrimas, la artista se lo ha agradecido a Bradley Cooper, el director de Ha nacido una estrella y con quien coprotagoniza la cinta.

La cantante ha recibido una gran ovación de todo el público, especialmente de Jennifer Hudson —una de las pocas cantantes que tiene un Oscar por su trabajo como actriz— que la ha escuchado hipnotizada y emocionada.

"Bradley, no hay una persona en el mundo que pudiera haber cantado esta canción conmigo. Excepto tú. Gracias por creer en nosotros", ha dicho Lady Gaga, hablando directamente al director. A continuación se ha dirigido a los espectadores de los Oscar.

"Si estás en casa y estás sentado en el sofá viendo esto, todo lo que tengo que decir es que esto es fruto del trabajo duro, he trabajado duro durante mucho tiempo", ha declarado.

Lady Gaga ha explicado que no se trata de ganar, "se trata de no darse por vencido": "Si tienes un sueño, lucha por él. Hay que tener disciplina. No importa cuantas veces te rechacen, caigas o acabes destrozado. Lo que importa es cuantas veces te levantas, eres valiente y sigues. Gracias". La cantante ha estado tan nerviosa como emocionada durante sus agradecimientos. Su pasión a la hora de transmitir el mensaje ha generado una gran ovación en el Teatro Dolby.