Enric Auquer vaticina qué pasaría en casos como el Javier Bardem si gobernaran PP y Vox

El actor Enric Auquier y la actriz María Rodríguez han hablado sobre el posicionamiento y la defensa de causas de forma pública, como ha sido el reciente caso de Javier Bardem, uno de los protagonistas de la última gala de los Oscar, en la que reivindicó el "no a la guerra" y pidió la "libertad para Palestina".

Durante una entrevista para Fotogramas con motivo del estreno de la serie Ravalear, en la que tratan temas de vivienda y precariedad, han dado su perspectiva sobre el miedo que puede generar en los actores y las actrices el hecho de posicionarse, por miedo a perder el trabajo o no ser contratado en proyectos futuros.

"El miedo está ahí", afirma Auquier, que añade que cuando uno sale a hablar se hace cargo de lo que dice y luego también "de quién escucha y de lo que tú generas allí": "Odio hay mucho. A ver [qué pasa] si ganan PP y VOX dentro de un tiempo las elecciones y depende de qué se diga y en qué contexto lo digas".

"A lo mejor estás en una lista negra"

"Puede realmente implicar que si tienes que trabajar para TVE, pues a lo mejor estás en una lista negra, o si la ICAA sigue existiendo o no sigue existiendo", ha vaticinado y añade que "a ver quién empieza a hablar cuando realmente sea complicado".

Por ello considera que Javier Bardem es un tipo "muy valiente" y por eso "lo admiro mucho": "Igual que Willy, igual que Alberto San Juan, igual que muchos otros que han puesto en riesgo sus carreras".

España, un país que "te puede llegar a castigar si te mojas un poco"

Para Rodríguez, militar los proyectos que uno quiere es "de un cierto privilegio que no todo el mundo se puede permitir", ya que en su profesión "siempre trabajan mucho los mismos". En su caso, ha hecho proyectos que no le interesaban, pero que necesitaba para pagar su alquiler.

Entiende y no juzga a la gente que no rechaza los proyectos porque "lo que quieres es poder pagarte el alquiler y pagar la compra, el miedo está ahí, entiendo que la gente que no tiene este privilegio de tener curro constantemente, pues no se puede mojar políticamente".

Para la actriz, España es un país que "lamentablemente te puede llegar a castigar si te mojas un poco".