Marruecos está promoviendo el Sáhara Occidental como destino turístico: "Ningún proyecto económico sustituye la voluntad de nuestro pueblo"

Desde hace años, Marruecos se ha centrado en promocionar el Sáhara Occidental como una joya turística desconocida del país norteafricano. Sin embargo, la realidad es que el Sáhara Occidental no pertenece oficialmente a Marruecos según el derecho internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cataloga el Sáhara Occidental como un "territorio no autónomo".

En cualquier caso, la realidad es que alrededor del 80% del territorio se encuentra ocupado y administrado por Marruecos, que denomina al Sáhara Occidental como sus "provincias del sur". En consecuencia, el país norteafricano trata de mostrar al mundo las bondades turísticas de la zona como si fuera suya.

En ese sentido, desde la BBC informan de que el número de visitantes al Sáhara Occidental se ha incrementado en más de un 50% en los últimos siete años, según datos del Ministerio de Turismo marroquí. En concreto, la cifra ha pasado de 490.297 en 2019 a 743.133 en 2025.

Una de las principales explicaciones a ese aumento tan grande del turismo es la expansión de las conexiones aéreas con el Sáhara Occidental. Más allá de la aerolínea nacional marroquí Royal Air Maroc, compañías como Ryanair, Transavia France y Binter operan rutas directas desde Madrid, París y Canarias, respectivamente.

La mayoría de aerolíneas se refieren al Sáhara Occidental como parte de Marruecos

Sin embargo, hay bastante polémica en la forma de referirse al territorio, ya que Binter es la única de las aerolíneas citadas que lo denomina como "Sáhara Occidental". El resto identifican la zona como "Marruecos", algo que es contrario al derecho internacional.

Al respecto, Andrea Maria Pelliconi, experta en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Southampton (Inglaterra) ha indicado, en declaraciones a la BBC, que las empresas que no distinguen al Sáhara Occidental de Marruecos podrían ser multadas.

"Es posible que las empresas que no hagan esta distinción se enfrenten a acciones judiciales no solo por violar el derecho internacional y el derecho a la autodeterminación de los saharauis, sino también por cuestiones relacionadas con la protección del consumidor y los derechos de información conexos, así como por las normas de competencia leal previstas en la legislación de la UE", ha afirmado Pelliconi.

Por su parte, el representante del Frente Polisario en el Reino Unido e Irlanda, Sidi Breika, ha señalado al mencionado medio que la inversión turística marroquí se está utilizando para hacer pasar por marroquí un territorio que en realidad no lo es.

"Esperamos que Marruecos comprenda que invertir en turismo o en cualquier otro proyecto económico no sustituye la voluntad del pueblo saharaui y su derecho inalienable a decidir su futuro", ha subrayado Breika.