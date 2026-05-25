Marcos de Quinto, ex de Ciudadanos, amenaza con cerrar TVE: Jesús Cintora lo ve y le contesta con mucha retranca

El empresario y ex diputado en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos Marcos de Quinto fue uno de los asistentes a la manifestación de este fin de semana contra el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid.

En declaraciones a los medios, el empresario aseguró que su única "aspiración política" es cerrar Radio Televisión Española. "Yo no estoy en ningún partido, es voluntario, para ser presidente del ente Radio Televisión Española, y me comprometo a cerrarla en tres meses", afirmó el también exvicepresidente de Coca-Cola.

"No cobraría sueldo, incluso pagaría por hacerlo", añadió Marcos de Quinto en declaraciones a varios medios presentes en la manifestación. En el programa Malas Lenguas, de TVE, han comentado sus palabras este lunes, dejando muy clara su opinión.

"Dice que su único propósito político es cerrar TVE. Si ya cerró Ciudadanos...", ha dicho Jesús Cintora. "El ya cerró una tele no hace mucho, ¿no? La suya, creo", ha afirmado el periodista Fernando Garea, quien se ha referido al fracaso del proyecto audiovisual del empresario.

"Como la utilice como Ciudadanos..."

"Te garantizo una cosa, y ojalá no lo veamos, pero si algún día este hombre tiene mano no cerrará TVE", ha asegurado Garea, a lo que Cintora, retóricamente, le ha preguntado "qué hará" entonces.

"¿Tú que crees? Pues utilizarla", ha resuelto el colaborador de Malas Lenguas. Una afirmación que ha servido a Cintora para bromear sobre el paso de Marcos de Quinto por Ciudadanos.

"Pues como la utilice como Ciudadanos, como la utilizara como Ciudadanos... cuidado porque eso sí que acabó cerrando", ha recordado entre risas el presentador de Malas Lenguas.

"Marcos de Quinto. Nos lo pone a huevo, porque claro, dice que quiere cerrar TVE. Cerró Ciudadanos, entre otras cosas, y con los trabajadores de Coca-Cola, la que se lío", ha sentenciado Jesús Cintora.