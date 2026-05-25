"Los turistas estaban escandalizados": una serpiente de metro y medio desata el pánico en una playa de Mallorca y la Guardia Civil da una respuesta insólita

La presencia de una serpiente de herradura de metro y medio en la playa de Palmira, en la isla de Mallorca, ha desatado el pánico entre los bañistas y vecinos. El reptil alcanzó tierra firme tras nadar por el agua.

Tal y como informa Diario de Mallorca, varios testigos de los hechos se alarmaron por el gran tamaño de la serpiente. "Mira que yo he visto serpientes de herradura, pero como esta, ninguna", ha indicado uno de ellos en declaraciones al mencionado medio.

Los vecinos llamaron al 062, el número de teléfono de atención de emergencias y urgencias de la Guardia Civil en España. Sin embargo, según la versión de los hechos publicada por Diario de Mallorca, la Guardia Civil indicó que no podían desplazarse hasta la zona y que ya se habían puesto trampas para capturar a esas serpientes.

En ese sentido, un vecino (que estima que el reptil pesaba unos cincos kilos) ha expresado al citado medio de comunicación que "creo que tienen que tomar medidas. ¿Qué pasaría si esto sucede en temporada alta? Los turistas estaban escandalizados".

La serpiente de herradura no es peligrosa para los humanos (pero sí para la fauna local)

Cabe destacar que la serpiente de herradura (Hemorrhois hippocrepis) no es peligrosa para los seres humanos. No obstante, se trata de una especie invasora que causa un daño importante a la fauna local.

De hecho, en Baleares, el reptil ha puesto en peligro de extinción a la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis). Respecto a cómo llegó la serpiente de herradura al archipiélago, su irrupción se vincula al transporte de mercancías y plantas ornamentales, una forma habitual a través de la que las especies invasoras entran en las islas.

No se trata del primer suceso de este tipo que ha tenido lugar en las últimas semanas en Mallorca. El pasado mes de abril, en la zona de las Islas Malgrats, una serpiente se acercó a unos excursionistas que iban en kayak y se subió a una de las embarcaciones.