Sanidad confirma un nuevo caso de hantavirus entre los cruceristas en cuarentena del Gómez Ulla

Proceso de desinfección a uno de los pasajeros del crucero MV Hondius.

Confirmado un nuevo caso de hantavirus en España. El Ministerio de Sanidad ha detallado este lunes la prueba positiva de una de las personas que permanecen en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras su paso por el MV Hondius.

Según el departamento de Mónica García, corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote. Pese al positivo, el paciente se mantiene asintomático.

La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), tal y como ha informado Sanidad a través de su perfil de X. Asimismo, ha sido detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento.

Tras la confirmación, el paciente ha sido trasladado de forma inmediata a una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Gómez Ulla, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos.

"Las autoridades sanitarias subrayan que la detección del caso se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado, por lo que no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica en marcha", ha terminado el ministerio en su comunicado.

Por qué preocupa el hantavirus

El hantavirus pertenece a una familia de virus transmitidos principalmente por roedores infectados. El contagio suele producirse por inhalación de partículas procedentes de orina, saliva o excrementos de estos animales. En algunos casos concretos, determinadas variantes también pueden llegar a transmitirse entre personas, aunque es algo mucho menos habitual.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe: fiebre, dolores musculares, cansancio o malestar general. Sin embargo, en los cuadros más graves puede derivar en problemas respiratorios severos y complicaciones pulmonares potencialmente mortales.

Aunque los casos detectados en Europa son muy reducidos comparados con otras regiones del mundo, cualquier posible brote obliga a activar protocolos sanitarios de máxima vigilancia debido a la peligrosidad de algunas cepas.