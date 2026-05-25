Margarita de Dinamarca, ingresada de urgencia seis días después de recibir el alta por un problema que nada tiene que ver con la angina de pecho que sufrió

Margarita de Dinamarca en el 18º cumpleaños de su nieto Christian de Dinamarca

El 19 de mayo, la casa real danesa ofrecía buenas noticias sobre la reina Margarita, que había recibido el alta después de haber tenido que estar ingresada cinco días al haber sufrido una angina de pecho. Afortunadamente el episodio se resolvió con una angioplastia y no tardó en poder volver al palacio de Fredensborg.

Lamentablemente, la salud ha vuelto a dar un disgusto a la madre de Federico X. En la tarde de este 25 de mayo de 2026, la corte danesa ha emitido un comunicado para informar de un nuevo problema médico de la reina Margarita II, que ha vuelto a ser ingresada de urgencia en el Rigshospitalet de Copenhague.

Margarita de Dinamarca en su visita al GeoCenter Møns Klint en septiembre de 2025 Martin Sylvest Andersen/Getty Images

"Su Majestad la Reina Margarita ha sido ingresada en el Rigshospitalet y ha recibido tratamiento después de que una tomografía computarizada revelara un gran coágulo de sangre en la cadera como consecuencia de una caída anterior", señaló la casa real danesa.

"Se prevé que la reina Margarita permanezca hospitalizada durante varios días. Su Majestad se encuentra bien dadas las circunstancias", finalizó el comunicado que firma Nina Z. Munch-Perrin, directora de comunicación de la corte de Dinamarca.

Margarita de Dinamarca en el almuerzo en el Ayuntamiento de Estocolmo por el 80º cumpleaños de su primo, el rey Carlos Gustavo de Suecia Gisela Schober

Si bien no se ha indicado de qué caída se trata, en septiembre de 2024 sufrió un percance en Fredensborg que le provocó una lesión cervical, una fractura en la mano izquierda y tuvo que llevar un collarín.

Mary de Dinamarca da más detalles desde la Royal Run

Este ingreso sucedió en Pentecostés, un día festivo en Dinamarca en el que se celebró la Royal Run, una iniciativa impulsada por Federico X en 2018 que pone a correr a los reyes y sus hijos y ciudadanos de todo el país.

Mary de Dinamarca participó en la Royal Run de Helsingør, donde como recoge Billet-Bladet, contó que su suegra acababa de ser operada para reducir los problemas de una caída anterior. "Todo ha salido bien y está en buenas manos". Parece por tanto que no hay motivos para una excesiva preocupación.