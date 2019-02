La ONU confirma que los ataques de Israel a las marchas en Gaza pueden constituir crímenes de guerra

Los ataques de los soldados israelíes a las llamadas Marchas del Retorno celebradas en Gaza desde 2018 podrían constituir "crímenes de guerra o contra la humanidad" en los que las fuerzas de Israel mataron al menos 189 personas, destacó hoy la comisión independiente de la ONU para investigar esos hechos.

Entre los asesinados hubo 35 niños, mientras que otros tres eran paramédicos y dos periodistas claramente señalados como tales, según los resultados de la comisión para investigar las protestas presidida por el argentino Santiago Cantón, que se presentan en la actual 40ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

#COIProtests: #UN COI on #Gaza Protests has reasonable grounds to believe that during the Great March of Return, Israeli soldiers committed violations of international #humanrights and #humanitarianlaw. Some of those violations may constitute #warcrimes: https://t.co/OrVeHDYsuS pic.twitter.com/NhLSMjfWe0