Miguel Bosé no para. Primero, Venezuela. Después, Maduro. Luego, la expresidenta de Chile. Y ahora, las farmacéuticas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El cantante está muy molesto con el todavía jefe del Ejecutivo por la última campaña del Gobierno contra las pseudociencias: este spot de los ministerios de Ciencia y Sanidad publicado hoy.

En él, una mujer entra a una tienda para que le arreglen el móvil. El dependiente, en lugar de arreglarlo, comienza a hacer un rito sobre el aparato.

"Si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud?", se pregunta una voz en off.

Un vídeo inaceptable para Bosé quien, ignorando que las pseudociencias causan entre 1.200 y 1.400 muertes al año en España, ha acusado desde su cuenta de Twitter al presidente del Gobierno de venderse al lobby farmacéutico en un tuit que está siendo muy criticado:

"Pedro Sánchez, ¿por qué no propones ley para cerrar bares de tapas? ¡Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?"

Mirad este video https://t.co/lbUyzUkt1U — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 2 de marzo de 2019

Vergüenza ajena alcanzando niveles históricos. https://t.co/yaXNaviISy — Tristan Meyer H (@Tristan_MeyerH) 2 de marzo de 2019

Primero la compra de bebés y ahora las pseudociencias. Miguel, cariño, cambia de drogas. https://t.co/qEw1ocoEKX — Yeyo de Bote 🇦🇩 🔻 (@yeyodebote) 2 de marzo de 2019

Resuelto el misterio: se está tratando la voz con homeopatía. https://t.co/36NfCftlWy — Roboz (@LI3PeO) 2 de marzo de 2019

Hay que leerlo como si lo dijese Pozí. https://t.co/O4OOJ7zvyz — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@Arezno) 2 de marzo de 2019

Bueno, mientras está diciendo cretineces no está cantando, algo es algo. https://t.co/VHAJ9AVgM5 — Ricardo J. G. (@Ricardo_JG) 2 de marzo de 2019

Me cago en la hostia, Miguel Bosé, ahora encima defiendes estafas y mierdas que no curan nada. https://t.co/ukfkSQozZZ — Sperm Whale Smile de la pradera🥄 (@frikicongafas) 2 de marzo de 2019

Estimado @BoseOfficial ,quizás de música sabe y triunfa, de salud y ciencia no tiene ni puñetera idea. Esta campaña de #coNprueba no es para beneficiar a las farmacéuticas, es para luchar contra los vendehumos y demás estafadores que hacen caja a base de timar a los enfermos https://t.co/g2MZ7rYIFH — Tamara Velasco (@tamyta2001) 2 de marzo de 2019

La homeopatía es como el gobierno de Guaido, aunque mucha gente insiste que es efectivo, la realidad es que no ha hecho nada.



Así lo entiendes. https://t.co/06p5LBYIVA — Rubén 🇧🇳 (@iRubenGG) 2 de marzo de 2019

Los bares de tapas no dicen que curan nada. Simplemente venden bebidas y tapas.

Nadie va a un bar de tapas pensando que allí le pueden curar el cáncer, o aliviarle un dolor crónico.



Eres muy cuñao y muy ignorante. https://t.co/CLL9BzgLrT — Camarrada Marrquesa MJ Dictatriz (@mjdelrio) 2 de marzo de 2019