Jesús Vázquez sorprende con esta confesión sobre 'La Voz' tras su salida de Telecinco

Jesús Vázquez es uno de los presentadores más famosos y reconocidos de la televisión en España. Su nombre encabezando un programa es sinónimo de éxito y lleva años siendo uno de los rostros de Mediaset.

El presentador ha concedido una entrevista a Vertele y ha hablado de Bake off, su nuevo programa de repostería en Cuatro. "Es un formato totalmente distinto a lo que había hecho hasta ahora, y dentro de un campo que ni me había planteado explorar", dice Vázquez al citado medio.

Vázquez también se ha pronunciado sobre La Voz, programa musical que él presentó mientras se emitía en Telecinco. Ahora, el talent musical presentado por Eva González se emite en Antena 3 y se ha consagrado como uno de los formatos más exitosos del año.

Sobre si lo ha visto o no, Vázquez ha confesado que no y que es más de Got Talent, el programa de su "amigo Risto".

"No lo estoy viendo. Me gusta mucho vivir en el momento, no quedarme en el pasado. Cuando sucedió lo que sucedió fue un shock para todas las partes, pero pasó hace muchos meses. En el camino me he hecho un programón precioso. Prefiero ver a mi amigo Risto los lunes en Got Talent que me encanta, y a mi amigo Jorge los martes en Gran Hermano Dúo porque me entretienen más y duermo más tranquilo", ha afirmado.