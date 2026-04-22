María Corina Machado pide para España unas "elecciones impecables" y el Gran Wyoming le recuerda un detalle no menor

El Gran Wyoming ha hecho pedagogía este martes en El Intermedio y le ha explicado a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, cómo funciona la democracia española.

Lo ha hecho después de que Machado dijese en un acto este lunes que espera que España "pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables" que permitan "la expresión de una nación que avanza y que acompaña la causa democrática en Hispanoamérica".

Ha empezado contando el presentador que, al mismo tiempo que en España gobernaba Franco, en Portugal estaba Salazar "que tenía cara de buen chico": "El dictador con menos cara de dictador del mundo. Parecía un notario".

Después de mofarse del aspecto de Franco que era "un fashion victim" ha contado que un día, el séquito de Salazar pensó que había muerto y le sustituyeron. Él se recuperó y para no disgustarlo todos fingieron que seguía al mando: "Celebraban consejos de ministros falsos, le presentaban embajadores de mentira y le imprimían periódicos fake donde decía que seguía siendo presidente. Así estuvieron dos años hasta que se fue para el otro barrio".

Corina Machado y la derecha patria

Todo esto para decir que algo parecido ocurre con María Corina Machado: "Por alguna misteriosa razón está convencida de que es presidenta de algún sitio y la derecha española, por no darle el disgusto, la trata como si lo fuera".

"Le organizan recibimientos, le dan reconocimientos institucionales reservados exclusivamente a jefes de Estado y la sacan a saludar al balcón como si hubiese ganado la Copa del Rey", ha expresado Wyoming.

"El problema es que la señora Machado se ha creído tanto el papel que incluso se permite dar lecciones de democracia", ha espetado el presentador, en referencia a la frase sobre las elecciones en España.

Sobre las elecciones le ha dicho Wyoming que España ya tiene elecciones impecables "desde hace casi 50 años": "Es más, el actual Gobierno, aunque no le guste, se ha impuesto no una vez, sino dos veces, en unas elecciones impecables. Igual que el PP y Vox en muchos Gobiernos autonómicos".

Por último le ha dicho que no es ni ella ni sus fans los que deciden qué es democrático y que no, lo son las leyes que nos hemos dado los españoles: "Si tanto le preocupan las elecciones libres dígaselo a la persona que bombardeó su país y secuestró a Maduro y mantiene intacto el régimen chavista". En referencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.