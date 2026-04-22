Ignatius habla muy claro sobre si Torrente es una sátira: acaba lanzando esta propuesta

El humorista Ignatius Farray valoró este domingo en el A vivir que son dos días de la Cadena SER, durante su espacio en la Tertulia de cómicos, la que ha sido el estreno cinematográfico español que más ha dado que hablar en estos cuatro primeros meses de 2026, este es el de Torrente presidente.

La película de Santiago Segura está acaparando cifras récord tanto de espectadores como en la taquilla, con más de 27 millones de euros recaudados en el primer mes en los cines. También ha provocado desde que se estrenara el pasado 13 de marzo multitud de opiniones y reacciones. La última, la del cómico canario.

Farray ha cuestionado que la película se trate realmente de una sátira: "Se supone y se dice que Torrente es una sátira, pero que cuando tú haces sátira de algo, la cosa que es satirizada se siente en entredicho, se siente mínimamente incómoda. Aquí lo que sucede es que la cosa que se está satirizando celebra Torrente".

"Yo no me imagino ningún facha saliendo del cine y diciendo: 'Joder, hermano, no me esperaba una sátira tan dura, estoy hecho polvo. ¿Quién me iba a decir a mí que esto no era propaganda fascista?. Afloja un poco, compadre, que la gente de ultraderechas también somos personas'", ha ironizado el humorista, provocando las risas de los presentes.

Por ello, ha lanzado en tono irónico una propuesta, que es la de crear un Torrente que sea woke: "Yo propongo un Torrente woke para compensar, yo soy el Torrente woke, que detenga a los criminales utilizando el lenguaje inclusivo, diciéndole 'asesine, alto', aunque se confunde porque parece que le estás alentando a asesinar".

La justificación de Santiago Segura

Santiago Segura en las entrevistas ha tratado de explicar que para él es una sátira sobre el estado de la política. Por ejemplo, en RNE dijo lo siguiente: "Yo me puedo reír porque está en la pantalla y es una ficción, pero en la vida real no me hace ninguna gracia".

"A mí la política me quema y me estresa. Yo me levanto por las mañanas, leo la prensa y los medios y me deprimo, me entra ansiedad. Entonces me dije, 'no podré reírme de esto en la pantalla'. Por eso he hecho una película de Torrente metido en política", afirmó.