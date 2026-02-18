Mariló Montero sube el tono contra Pedro Sánchez y le acusa de resucitar a ETA 

Mariló Montero ha vuelto a protagonizar una nueva polémica después de sus declaraciones de la semana pasada sobre cómo se trasmite el VIH a raíz del debate que mantuvo con el influencer Trakatrá.

En esta ocasión, por los términos en los que se ha referido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "Me preocupa mucho la amnesia sobre el pasado, de la existencia de los terroristas que han matado, con nombres y apellidos, a españoles por los que no se han arrepentido", dijo este martes en Espejo Público al hilo de los beneficios aplicados a algunos presos de ETA recientemente.

"Me preocupa que se mantenga esa amnesia del pasado sobre todo cuando no hay reinserción porque ellos no la quieren. Me preocupa más el presente que estamos haciendo justificando la existencia de estos etarras", ha aseverado la presentadora navarra.

Momentos después ha apuntado a Pedro Sánchez, asegurando que está "resucitando a ETA". Mariló Montero ha recordado cuando "salía Txeroki (histórico líder de la banda terrorista) de la cárcel, del que dice que "viste como etarra, mira como etarra, camina como etarra y sigue amenazando como etarra", para después afirmar que los "etarras existen" y que, por lo tanto, "ETA existe".

"Tiene la costumbre de desenterrar a los muertos"

En su particular cruzada contra Pedro Sánchez, la colaboradora de Espejo Público ha asegurado que "Pedro Sánchez tiene la costumbre de resucitar a los muertos que estaban bien enterrados".

"Tiene la manía de resucitar a Franco y de resucitar a los fachas que eran dos, y ahora ve fachas por todos lados. Y de resucitar a ETA, que estaba prácticamente muerta", ha rematado Mariló Montero.

Y para terminar, la periodista ha sentenciado con una frase lapidaria: "Está Pedro Sánchez con su política resucitando lo que quedaba de ETA". Unas declaraciones polémicas que se suman a otras recientes, todas ellas con el Gobierno como foco de las críticas de la presentadora.