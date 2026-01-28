Sueldo de 34.800 euros al año y cero gastos: se buscan fontaneros, carpinteros y cocineros para irse a la Antártida

233 El Dr. Buse Tugba Zaman y otros científicos de Turquía realizan su trabajo durante la Novena Expedición Científica Antártica Nacional, en la Antártida el 3 de marzo de 2025.

Igual es sueldo no es como para quedarse helados, pero está muy por encima de la media en España. Eso sí, es para trabajar en la Antártida, un destino que no es solo cosa de científicos. Una de las instituciones más importantes del mundo en investigación polar, el British Antarctic Survey, busca fontaneros, carpinteros, cocineros y otros perfiles técnicos para incorporarse a sus estaciones de investigación en el continente helado, según anuncia en su web.

La oferta no pasa desapercibida: salario anual desde 30.244 libras, unos 34.800 euros, pero cero coste de vida. Quien sea seleccionado no tendrá que pagar alojamiento, comida, viajes, ropa técnica, equipamiento ni formación previa. Todo corre a cargo del programa. En un momento en el que el coste de la vida aprieta, el gancho es evidente.

Qué perfiles se buscan y cómo es el trabajo

Las vacantes no están pensadas solo para personal académico. El British Antarctic Survey explica en su web que las estaciones funcionan como pequeñas comunidades autosuficientes, lo que obliga a contar con profesionales de muchos ámbitos.

Entre los puestos ofertados figuran:

Carpinteros.

Fontaneros.

Cocineros.

Operadores de plantas.

Conductores de barcos.

Buceadores.

Personal de mantenimiento y logística.

El trabajo se desarrolla en estaciones científicas repartidas por el continente, donde conviven técnicos y científicos durante meses. El entorno es extremo, pero también único: "algunos de los lugares más remotos y hermosos del mundo", según describe la propia institución.

Sueldo, duración del contrato y ventajas clave

Los contratos ofrecidos tienen una duración de entre seis y dieciocho meses. El salario base parte de esas 30.244 libras anuales, aunque puede variar según el puesto y la experiencia.

El gran diferencial está en los gastos. En la Antártida no hay alquiler, ni supermercados, ni facturas. Todo lo esencial está cubierto:

Alojamiento en la estación.

Comida diaria.

Viajes de ida y vuelta.

Ropa especial para frío extremo.

Equipamiento técnico.

Formación previa antes del desplazamiento.

En la práctica, el sueldo es casi íntegro ahorro, con lo que es una gran oportunidad si quieres o necesita dinero para comprarte un coche o la entrada de una casa a la vuelta. Eso sí, a cambio hay que asumir aislamiento, condiciones climáticas duras y una vida social muy limitada.

Cómo se vive en una estación antártica

La experiencia cambia mucho según la base. El British Antarctic Survey detalla que el acceso a alimentos frescos no es constante. Por ejemplo, en la estación Rothera se reciben suministros cada pocas semanas durante el verano austral. En Halley, solo es posible hacerlo dos veces al año.

Durante el invierno antártico la situación se vuelve aún más extrema. En Halley, por ejemplo, no hay entregas de comida fresca durante casi diez meses. Todo depende de lo almacenado previamente.

Tampoco existen habitantes nativos en la Antártida. Quienes trabajan allí conviven únicamente con otros miembros de la estación, científicos y fauna local, sobre todo pingüinos y focas.

Aun así, la zona no está completamente aislada del mundo: miles de turistas visitan el continente cada año en cruceros, según datos de la Agencia Federal de Medio Ambiente.

Un lugar con historia… y muy pocos visitantes

La Antártida sigue siendo uno de los territorios menos pisados del planeta. Solo una minoría de personas ha estado allí alguna vez. El primer ser humano que llegó al continente fue el cazador de focas John Davies, en 1821. Más de dos siglos después, sigue siendo un destino reservado a expediciones científicas, personal técnico y turistas muy concretos.

Trabajar allí no es para cualquiera, pero es una oportunidad de empleo para sopesar, sobre todo si eres aventurero y nada friolero. Eso sí, requiere resistencia mental, capacidad de adaptación y asumir una rutina completamente distinta a la vida habitual.

Pero para perfiles técnicos con experiencia, puede ser una oportunidad profesional y vital difícil de repetir: buen sueldo, cero gastos y una experiencia única en uno de los entornos más extremos del planeta.