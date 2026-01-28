Bali se cansa de los mochileros: la isla podría exigir a los extranjeros sus últimos movimientos bancarios para evitar "turistas problemáticos"

La isla indonesia de Bali es un destino turístico ampliamente conocido en el mundo. Su popularidad está en auge, buena prueba de ello es que el pasado año batió su récord de visitantes con más de 7 millones de turistas internacionales.

Entre otros perfiles, Bali llama especialmente la atención a los mochileros debido a que se trata de un lugar que ofrece un bajo coste de vida con alojamientos muy baratos y paisajes espectaculares.

Sin embargo, la llegada de ese tipo de turistas a la isla podría tener los días contados. El Gobierno provincial de Bali está barajando implementar una nueva medida: exigir a los viajeros que declaren sus saldos bancarios y extractos de los tres meses anteriores a su llegada.

El gobernador de Bali, Wayan Koster, ha justificado que "un aspecto del turismo de calidad es la cantidad de dinero que los visitantes tienen en sus cuentas de ahorro durante los últimos tres meses".

Koster ha asegurado que el objetivo de la exigencia de los movimientos bancarios es evitar la llegada a la isla de turistas problemáticos. "Esto es para garantizar que todo esté bajo control, al igual que cuando nosotros (los indonesios) viajamos a otros países, haremos lo mismo con las políticas de otros países", ha expresado el gobernador de Bali.

Aumento del turismo de calidad

En ese sentido, Wayan Koster ha anunciado que "de cara al futuro, nos centraremos en el turismo de calidad, no solo en las cifras, mediante regulaciones regionales y una mejor gobernanza turística".

Para atraer ese turismo de calidad, el gobernador de Bali ha subrayado que "es importante determinar qué turistas extranjeros pueden entrar y cuáles no, para que los visitantes no causen problemas y, en cambio, contribuyan de forma positiva, especialmente al sector turístico".

Koster ha resaltado que esta propuesta de modificación normativa está "casi terminada" y se enviará próximamente a los legisladores regionales.