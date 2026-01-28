Un partido de derechas de un país de la OTAN pide cerrar el grifo a Ucrania: "Ni un euro más"

Los partidos de extrema derecha suelen hacer gala de un nacionalismo desmedido. Ello es precisamente lo que está ocurriendo en Austria, un país perteneciente a la OTAN en el que el partido FPÖ (Partido de la Libertad de Austria) ha pedido cerrar el grifo a las ayudas a Ucrania argumentando que se han convertido "desde hace tiempo en un pozo sin fondo".

El secretario general del FPÖ, Michael Schnedlitz, ha expresado, en relación a Ucrania, que "no debe fluir ni un solo euro más. Mientras las familias locales tienen que mirar cada céntimo, las personas mayores luchan por comprar alimentos en los supermercados sociales y el sistema sanitario se resiente bajo la presión, la ministra de Asuntos Exteriores está regalando el dinero de nuestros impuestos a un país conocido por su corrupción como ningún otro".

En ese sentido, Schnedlitz ha asegurado que "es inaceptable que se esté exprimiendo a los austriacos para financiar un sistema extranjero en el que los fondos desaparecen por canales corruptos. No hay interés en la paz... ¡y no hay lugar en el Gobierno para políticos cuya lealtad reside claramente más en Kiev que en Viena!".

"El FPÖ lo dice claramente: los miles de millones de los austriacos neutrales pertenecen a los austriacos, y no a un presidente belicista o a una red dudosa en Ucrania", ha destacado Michael Schnedlitz.

Reacción a un aumento de la ayuda humanitaria a Ucrania

Esas duras declaraciones del secretario general del FPÖ han tenido lugar después de que la ministra de Asuntos Exteriores e Internacionales de Austria, Beate Meinl-Reisinger, haya anunciado que su departamento va a aumentar la ayuda humanitaria a Ucrania.

En concreto, Austria va a incrementar su apoyo económico a Ucrania en 3 millones de euros. El dinero procederá del Fondo Austriaco para Catástrofes en el Extranjero. Un millón de euros se destinará a la Cruz Roja Internacional (CICR), UNICEF y ACNUR.

"Las casas y los pisos de las personas necesitadas en Ucrania deben volver a ser habitables en invierno y se debe prestar asistencia para el funcionamiento de las instituciones educativas, sanitarias y sociales", ha justificado Beate Meinl-Reisinger.

Además, la ministra ha respondido a las críticas del FPÖ a través de una publicación en la red social X en la que ha escrito lo siguiente: "¿Cuándo se convirtió la brutalidad absoluta en un concepto político? En Ucrania, millones de personas se encuentran actualmente sin electricidad ni calefacción, con temperaturas muy por debajo de cero".