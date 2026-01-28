A Alfredo Duro le bastan una palabra y una imagen para dejar clara, una vez más, su opinión sobre el fascismo

El periodista Alfredo Duro, habitual colaborador del programa televisivo de deportes El Chiringuito de Jugones, ha dejado clara, una vez más, lo que opina sobre el fascismo. Lo ha hecho utilizando tan solo una frase y una histórica imagen relacionada con el mundo del fútbol.

La imagen es la instantánea del exfutbolista francés Éric Cantona dándole una patada a un aficionado durante un partido de fútbol. Saltó por encima de las vallas para propinarle el golpe con la bota a un hombre que increpaba con insultos verbales y algunos gestos, incluyendo el saludo nazi.

Duro lo ha descrito como "la patada más bella de la historia del fútbol", por lo que representa. De hecho, en la imagen aparece el título "una patada al fascismo", descrita como "un acto político histórico que marcó al fútbol".

Más de 5.000 'me gusta' (y subiendo)

El tuit ha acumulado más de 90.000 visualizaciones y 5.000 'me gusta' (y subiendo) en menos de 24 horas. En cuanto a reacciones, cientos de personas han dejado su respuesta y muchos de ellos aplauden tanto lo que ha dicho Duro como la propia patada: "Es el primer 'like' que te doy en toda mi vida y te lo doy de corazón porque ojalá le peguemos otra patada al fascismo entre todos".

"Así es, ya podría haber más así", ha opinado el usuario @PucelanoCabrea1. Muchos, que discrepan con sus opiniones futbolísticas, al ser un conocido seguidor del Real Madrid, han mencionado que es "la primera vez en mi vida que estoy de acuerdo contigo" o "¡qué lástima que seas tan merengue!".

"Alfredo, tío, otra vez poniendo algo que me hace levantarme y aplaudirte, me tienes descolocado", ha reaccionado el usuario @Wolf_manowar.

Éric Cantona y la patada

La famosa patada de Éric Cantona ocurrió el 25 de enero de 1995, durante un partido entre el Manchester United y el Crystal Palace en Selhurst Park. El francés propinó una patada voladora a un aficionado local, llamado Matthew Simmons.