Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Filipinas toma ejemplo de un contundente estudio español para acabar con el cigarro "Ni tiene tabaco ni produce vapor"
Sociedad
Sociedad

Filipinas toma ejemplo de un contundente estudio español para acabar con el cigarro "Ni tiene tabaco ni produce vapor"

Dos tercios de los encuestados han recurrido a las bolsas de nicotina para dejar de fumar.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Una persona rompiendo un cigarro, en una imagen de archivo
Una persona rompiendo un cigarro, en una imagen de archivoJosep Suria / nensuria vía Getty Images

Las bolsas de nicotina se han convertido en una de las principales alternativas sin humo para acabar con los clásicos cigarros. Se tratan de pequeños envoltorios que se colocan en la boca, entre la encía y el labio superior, y que liberan nicotina a través de la mucosa oral.

Al ser un producto menos nocivo que el tabaco de combustión, se trata de una opción que reduce los riesgos asociados al tabaquismo. En ese sentido, un estudio español elaborado por la Fundación Tholos en colaboración con la consultora internacional Dynata ha concluido que, de los 515 encuestados, dos tercios han recurrido a las bolsas de nicotina para dejar de fumar.

Tal y como recoge el medio de comunicación Manila Bulletin, la Unión de Consumidores de Nicotina de Filipinas (NCUP) se ha hecho eco de los resultados de esa investigación destacando que la bolsa de nicotina es un producto que "ni tiene tabaco ni produce vapor".

Abogan por "un enfoque de reducción de daños en lugar de prohibiciones totales"

El presidente de la NCUP, Anton Israel, ha destacado que "los resultados de esta encuesta ponen de relieve el posible impacto de las bolsitas de nicotina en la salud pública y la necesidad de adoptar normativas que adopten un enfoque de reducción de daños en lugar de prohibiciones totales".

En la opinión de Anton Israel, los resultados del estudio respaldan científicamente el enfoque de reducción de daños del tabaco, que consiste en utilizar alternativas menos nocivas, como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina, para mitigar los riesgos del tabaquismo.

Además, el presidente de la NCUP ha resaltado que la nicotina no es la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, ya que la mayoría de las sustancias químicas nocivas se producen durante el proceso de combustión.

Al respecto, Anton Israel ha recordado que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ha declarado abiertamente que "aunque la nicotina es una droga altamente adictiva, no contiene las sustancias químicas tóxicas que se encuentran en los cigarrillos, como el alquitrán y el tabaco".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Sociedad