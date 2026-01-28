Filipinas toma ejemplo de un contundente estudio español para acabar con el cigarro "Ni tiene tabaco ni produce vapor"

Las bolsas de nicotina se han convertido en una de las principales alternativas sin humo para acabar con los clásicos cigarros. Se tratan de pequeños envoltorios que se colocan en la boca, entre la encía y el labio superior, y que liberan nicotina a través de la mucosa oral.

Al ser un producto menos nocivo que el tabaco de combustión, se trata de una opción que reduce los riesgos asociados al tabaquismo. En ese sentido, un estudio español elaborado por la Fundación Tholos en colaboración con la consultora internacional Dynata ha concluido que, de los 515 encuestados, dos tercios han recurrido a las bolsas de nicotina para dejar de fumar.

Tal y como recoge el medio de comunicación Manila Bulletin, la Unión de Consumidores de Nicotina de Filipinas (NCUP) se ha hecho eco de los resultados de esa investigación destacando que la bolsa de nicotina es un producto que "ni tiene tabaco ni produce vapor".

Abogan por "un enfoque de reducción de daños en lugar de prohibiciones totales"

El presidente de la NCUP, Anton Israel, ha destacado que "los resultados de esta encuesta ponen de relieve el posible impacto de las bolsitas de nicotina en la salud pública y la necesidad de adoptar normativas que adopten un enfoque de reducción de daños en lugar de prohibiciones totales".

En la opinión de Anton Israel, los resultados del estudio respaldan científicamente el enfoque de reducción de daños del tabaco, que consiste en utilizar alternativas menos nocivas, como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina, para mitigar los riesgos del tabaquismo.

Además, el presidente de la NCUP ha resaltado que la nicotina no es la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, ya que la mayoría de las sustancias químicas nocivas se producen durante el proceso de combustión.

Al respecto, Anton Israel ha recordado que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ha declarado abiertamente que "aunque la nicotina es una droga altamente adictiva, no contiene las sustancias químicas tóxicas que se encuentran en los cigarrillos, como el alquitrán y el tabaco".