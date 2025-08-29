Chris Froome, "de buen ánimo" tras ser operado por su accidente cuando entrenaba en Francia

Chris Froome, del equipo Israel-Premier Tech, atiende a la prensa tras finalizar el Festival de Ciclismo Melbourne-Warrnambool, el 4 de febrero de 2023, en Warrnambool (Australia).

El cuatro veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome, está "de buen ánimo" después de ser operado tras el grave accidente que sufrió ayer en el sur de Francia mientras entrenaba, que le dejó múltiples lesiones.

El británico, de 40 años, fue trasladado en avión al hospital tras un accidente en el que no hubo coches implicados y por el que quedó con cinco costillas rotas, un colapso pulmonar y una fractura de vértebra lumbar.

En un comunicado emitido este viernes, el equipo de Froome, el Israel-Premier Tech, dijo que el ciclista se estaba recuperando en el hospital después de la cirugía. "Podemos confirmar que Chris se ha sometido con éxito a una cirugía tras sus recientes lesiones. Los procedimientos se desarrollaron según lo previsto y Chris se recupera actualmente en el hospital bajo el cuidado de su equipo médico", declaró el equipo.

"Se encuentra de buen ánimo y agradecido por la excelente atención médica recibida. Chris y su familia agradecen a los aficionados, amigos y a la comunidad ciclista su preocupación y sus amables mensajes durante este tiempo", añade el parte.

Se espera que el británico, cuyo contrato termina a final de año, se pierda el resto de la temporada debido a sus lesiones.

Froome es uno de los ciclistas más condecorados de la historia. Ha ganado siete Grandes Vueltas, incluido un Giro de Italia y dos títulos de la Vuelta a España, además de sus triunfos en el Tour de Francia.

Obtuvo la primera de sus cuatro victorias en el Tour galo en 2013, antes de ganar tres títulos consecutivos entre 2015 y 2017. Sólo cuatro hombres -Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain- han ganado más títulos que él el Tour de Francia.

Froome conquistó también dos medallas de bronce olímpicas en la contrarreloj individual en 2012 y 2016 y fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II en 2015, aplaudiendo así sus servicios al ciclismo.

En 2019, Froome ya fue descartado del Tour de Francia, tras ser internado en cuidados intensivos tras sufrir múltiples lesiones al chocar contra un muro durante el entrenamiento.

Desde entonces, ha sugerido anteriormente que 2025 podría ser, de hecho, su último año de carreras competitivas. No se sabe si este percance confirmará esa salida, más abrupta de lo calculado.