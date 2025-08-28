El ciclista británico Chris Froome, hospitalizado tras sufrir un grave accidente mientras entrenaba

El ciclista británico Chris Froome ha sido hospitalizado tras haber sufrido un grave accidente mientras entrenaba con su bicicleta, sin que haya ningún coche implicado, según ha explicado su equipo.

Tal y como ha indicado el diario L'Equipe, el suceso se ha producido en las proximidades de Saint-Raphaël (Francia). El actual corredor de Israel-PremierTech y cuatro veces campeón del Tour de Francia, tuvo que ser trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de la localidad de Toulon.

Su equipo ha publicado un comunicado en la red social X en el que ha confirmado que "fue trasladado en helicóptero al hospital de Toulon ayer por la tarde tras un grave accidente de entrenamiento [no hubo otros ciclistas ni vehículos implicados]".

"Afortunadamente, Chris está estable y no sufrió lesiones en la cabeza; sin embargo, los exámenes han confirmado un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura de vértebra lumbar, por lo que se someterá a cirugía esta tarde", ha señalado.

Desde Israel-PremierTech han asegurado que, actualizarán "sobre el estado de Chris Froome tras la operación". Un accidente que, desde Francia, antes de que el equipo lo descartara en el comunicado, apuntaban a un posible atropello.

Froome (Kenia, 1985), cuatro veces ganador del Tour de Francia, dos de la Vuelta y una del Giro, se encontraba en su última temporada con contrato con su actual equipo al que llegó en 2021 tras salir de la estructura del equipo Sky.

A Sky, que en 2019 pasó a denominarse Ineos, llegó en 2010 y permaneció en su estructura hasta 2020. Allí logró sus victorias más importantes,´entre ellas siete grandes, para un total de 46 triunfos. El último fue en la temporada 2018 cuando acabó imponiéndose en el Giro de Italia.

Froome todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible retirada del ciclismo o su continuidad en el pelotón alguna temporada más.