Cristiano Ronaldo: "Lleváis intentando matarme durante 23 años, pero es una pérdida de tiempo"

Promete ser uno de los grandes partidos del Mundial 2026. España y Portugal se enfrentan este lunes a las 21:00 (hora peninsular) para tratar de hacerse con un puesto en los cuartos de final del torneo.

Si para alguien es especial el encuentro, ese es Cristiano Ronaldo. La estrella portuguesa se encuentra ante la última oportunidad de lograr el último gran sueño que le queda por cumplir en el mundo del fútbol: ganar un Mundial con su país.

En la rueda de prensa previa al partido, el futbolista nacido en Madeira ha confirmado que el de 2026 "va a ser mi último Mundial y quiero disfrutar día a día". Su único objetivo es que el choque frente a la selección española no sea su último partido en un Mundial.

No obstante, ese anuncio de que será el último mundial de Cristiano Ronaldo no es sinónimo de que su adiós al fútbol sea inminente, únicamente significa que, a sus 41 años, no se ve jugando cuatro años más. "Siempre he dado lo máximo. Esto no va a cambiar. Voy a dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Siempre me hacen las mismas preguntas. No me quiero centrar en eso. Lo más importante es el partido que tenemos", ha subrayado al respecto el luso.

"No voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial"

Además, Cristiano Ronaldo aprovechó su intervención para lanzar un pequeño ataque contra algunos periodistas que, según él, le han criticado a lo largo de toda su carrera deportiva. "Hace 23 años que ustedes intentan matarme. Pero no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Y es una cuestión a la que estoy completamente acostumbrado. A unos les gusto más, a otros les gusto menos", ha expresado.

Igualmente, Cristiano, que ha logrado convertirse en el único jugador de la historia en marcar en seis Copas del Mundo diferentes, ha señalado que no siente presión por ganar el Mundial. "Se trata de disfrutar de cada momento. No voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial. Estamos jugando para intentar ganar. Todos lo hacemos para ganar, pero nada va a cambiar. Tengo la autoridad y experiencia para relativizar y suavizar muchas de las cosas que suceden", ha asegurado.