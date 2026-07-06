Milei comparte una camiseta firmada por los jugadores del City y a muchos les sorprende lo que ha escrito el jugador español Nico González

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha compartido una curiosa publicación en redes sociales después del gran partido del delantero Erling Haalaand contra Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero noruego del Manchester City hizo dos goles y eliminó a la pentacampeona Brasil de Vinicius, Rafinha, Neymar y compañía, que vuelve a irse de un mundial a las primeras de cambio.

Con sus goles, Haalaand ha clasificado a los nórdicos para los cuartos de final por primera vez en su historia. Allí le espera la Inglaterra de Harry Kane y de Jude Bellingham tras eliminar a la anfitriona México.

En el Mundial de 2026, Haaland está siendo una de las grandes estrellas del torneo. Lideró la clasificación de Noruega con 16 goles en ocho partidos y ha guiado a su selección en su regreso a una Copa del Mundo, competición en la que no participaban desde 1998.

Además, su papel está siendo clave: lleva siete goles en el campeonato, los mismos que Mbappé, Messi y uno más que Harry Kane, que lleva seis, lo que convierte al noruego en una de las grandes estrellas del torneo.

"Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante...", ha escrito Milei junto a una foto en la que se ve una camiseta del City enmarcada con su nombre y firmada por varios jugadores.

Pero, sin duda, lo que ha llamado la atención es lo que ha escrito en la camiseta el jugador español Nico González, hijo del histórico capitán del Deportivo de Fran, que llegó hace poco al City del Oporto y que ha jugado en el Barcelona y en el Valencia.

"Viva la libertad carajo", se puede leer bajo la firma del jugador gallego, número 14 del City. Una frase que hace referencia al polémico lema con el que Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina.

Aquí los que se han dado cuenta: