Uno de los diarios más influyentes de Portugal pone la lupa en Mikel Oyarzabal: "El debate no tiene cabida"

Mikel Oyarzábal es la sensación de la selección española de fútbol. Es difícil imaginárselo teniendo a una estrella con tanto talento como Lamine Yamal, pero en este Mundial de 2026, que se celebra en EEUU, Canadá y México —no exento de polémicas fuera del deporte—, es el delantero vasco el que realmente está marcando las diferencias.

El propio Lamine y Marc Cucurella son sus guías hacia el gol. El punta de la Real Sociedad lleva cuatro goles y una asistencia en los cuatro partidos que España ha disputado en esta edición del torneo. Los resultados y la eficacia de su trabajo han hecho que esté en boca de todos, tanto en España como en el extranjero.

De hecho, los países cuyas selecciones se enfrentan al combinado español empiezan a tomar nota de su nombre. Ya pasó con Austria, cuando el diario austríaco Kurier le adjuntó dos motes: "Señor sangre fría" y "Mr. BigFoot", por calzar una talla 47 de pie. Horas antes del partido de dieciseisavos, que se saldó con una goleada española (3-0, con dos de Oyarzábal y otro de Pedro Porro), lanzaron una advertencia.

"Oyarzábal no goza ni de lejos de la fama de David Villa, Raúl y Fernando Torres, pero es un especialista en partidos decisivos", señalaron en Austria. Ahora, el rival de octavos de final es la Portugal de Cristiano Ronaldo, que, aunque no pase por su mejor momento, no deja de ser uno de los mejores delanteros de la historia del deporte rey.

"Este debate sigue sin tener cabida"

Público, uno de los diarios referentes del país vecino, ha dedicado un artículo exclusivamente a Oyarzábal para destacar lo peligroso que es en los partidos decisivos. De hecho, subrayan que fue el jugador más criticado del estrepitoso empate ante Cabo Verde (0-0) en el primer partido de la fase de grupos.

Al siguiente, contra Arabia Saudí (4-0), se criticó que fuera sustituido al descanso. "Este debate sobre la falta de un delantero centro en la Roja sigue sin tener cabida, porque Oyarzábal continúa rindiendo al máximo nivel", defiende el citado periódico.

El goleador más efectivo de España en los últimos dos años El diario portugués Público, sobre Mikel Oyarzábal.

"Quizás no tenga la presencia mediática de Lamine Yamal, pero ha sido el goleador más efectivo de España en los últimos dos años", añade, recordando su gol contra Inglaterra en la final de la Eurocopa de 2024, entrando de suplente. "En los 20 partidos que siguieron a esa final, el jugador vasco ha marcado 18 goles y ha dado una asistencia, casi siempre como titular", recuerda.

Advierte que, aunque se acerque a los 30 años —una edad en la que comienza la etapa final de la carrera de un futbolista habitualmente—, parece "estar mejorando cada vez más": "Oyarzabal puede sorprender a muchos porque no se beneficia de la exposición que supone jugar en un club que compite en la Champions League cada año, pero no a quienes siguen de cerca la Liga española".