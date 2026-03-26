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Directriz del COI: un gen determinará qué mujeres pueden participar en categorías femeninas
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Directriz del COI: un gen determinará qué mujeres pueden participar en categorías femeninas

La norma se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Redacción HuffPost
Agencias
Carrera de maratón en los juegos Olímpicos de París 2024
Carrera de maratón en los juegos Olímpicos de París 2024Getty Images

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves su nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, en virtud de la cual sólo las consideradas mujeres biológicas podrán competir en ella, una norma que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La elegibilidad para la categoría femenina se determinará en primera instancia mediante una prueba de detección del gen SRY, sólo presente en los hombres biológicos, que deberá dar negativo

Redacción HuffPost
Agencias
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