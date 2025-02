El Espanyol sale en defensa de su jugadora, Daniela Caracas, tras el tocamiento de Mapi León: "Está en shock"

El presunto tocamiento de la jugadora del F.C. Barcelona, Mapi León, a la del Espanyol, Daniela Caracas, durante el derbi celebrado este fin de semana en la liga femenina, sigue generando una fuerte controversia. Este martes, el equipo directivo del club periquito ha salido en defensa de su jugadora y ha recordado que ella es la víctima, después de que León negara en un comunicado previo haber tocado a su compañera en los genitales.

"Quiero recordar que somos las víctimas. Apoyamos a nuestra jugadora y no juzgamos el comunicado del Barça. Yo me siento muy orgullosa de nuestro club, de lo que hemos hecho como club y del comportamiento de nuestras jugadoras", ha comentado en El Larguero la directora deportiva del Espanyol, Dolors Ribalta.

Además, la directiva ha señalado que su jugadora se encuentra en un momento anímico complicado tras este suceso. "Daniela ha pasado un día complicado nuestra jugadora. Ella cuenta que se quedó en shock, y que empezó a recibir un montón de insultos. Con el tiempo tomó conciencia, también por los insultos que ha estado recibiendo. Nos contó que fue en una acción en un córner, que hubo un forcejeo y que sintió como Mapi vulneró su intimidad. Es una situación inadmisible que no se puede volver a consentir", ha asegurado.

En un comunicado, Mapi León dijo previamente que no tuvo "la intención de vulnerar la intimidad" de la defensa colombiana con esta discutida acción, y ha denunciado que se está generando "ruido y polémica" para "dañar" su "imagen y principios".

"En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: "Qué te pasa". No hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia", señaló en un comunicado publicado por las redes sociales del club azulgrana.

"En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca. Condeno el acoso que al parecer viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo y le muestro mi más sincero apoyo", continuó Mapi León.

La defensa zaragozana indicó también que todo lo sucedido solo busca "dañar" su imagen "Se ha generado un ruido y una polémica alrededor de mi nombre que solo busca dañar mi imagen y principios, divulgando para ello noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos", manifestó.

"Me encuentro muy disgustada y decepcionada, y es por eso que me reservo el derecho de emprender acciones legales contra quien pretenda aprovechar este lance del juego para perjudicarme y seguir difamando sobre pruebas infundadas", finalizó.