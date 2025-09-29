El expresidente del Barça, Bartomeu, imputado por el pago de comisiones en varios fichajes durante su mandato

El caso Negreira no es el único frente abierto que el FC. Barcelona y sus exdirigentes mantiene abierto con la justicia. Pese a ser el caso escándalo de mayor calado y trascendencia, hay otros juicios pendientes que también tienen como protagonistas a algunos exmandatarios culés, como el caso de su expresidente, Josep María Bartomeu.

Un juez de Barcelona ha imputado al que fuera presidente del Barça entre 2014 y 2020 y varios miembros de su directiva por, supuestamente, pagar comisiones en varios fichajes realizados durante su mandato. Según el magistrado, algunos fichajes estelares de la entidad catalana se consiguieron mediante prácticas irregulares, como por ejemplo, la contratación de Antoine Griezmann, en el año 2019.

La denuncia, que ha sido evaluada por el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona, fue interpuesta por el actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, que acusó a la anterior directiva culé de cometer estas irregularidades que habrían provocado un perjuicio de unos 30 millones de euros para el club.

Así, el juez ha imputado a Bartomeu y al que fuera su número 2, Óscar Grau, a quienes ha citado el próximo 24 de octubre para prestar declaración como investigados y presuntamente haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable, de acuerdo con la denunciar interpuesta por Laporta.

Según el actual presidente, la denuncia se produce, como consecuencia "un modus operandi" con el objetivo de "evitar los controles económicos internos y estatuarios". Como ejemplo, en el caso de Griezmann, el Barcelona habría abonado un pago de 15 millones al Atlético de Madrid a través de una "simulación de tanteo de jugadores", para que así, el club madrileño no denunciara al Barça con pruebas acerca de que Griezmann había negociado con los culés teniendo contrato en vigor.