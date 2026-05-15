Mbappé, tras recibir pitos en el Bernabéu, le deja este dardo a Arbeloa: "Me ha dicho que soy el cuarto delantero del Madrid"

La casa de los líos. Si no habíamos tenido suficiente con la rueda de prensa de Florentino Pérez, con el polémico viaje de Kylian Mbappé a Italia mientras el Real Madrid se jugaba la liga y el encontronazo entre Tchouameni y Fede Valverde, el final de temporada del club blanco parece que siempre tiene un capítulo más para los titulares y las noticias.

En un frío Santiago Bernabéu, con una de las entradas más pobres de toda la temporada y sin jugarse nada, el Madrid se enfrentó al Real Oviedo, en un partido que se ha convertido en una plebiscito entre aplausos y silbidos de los aficionados a futbolistas, entrenador e, incluso, el propio presidente.

Ejemplo de ello fueron algunas pancartas críticas contra Florentino Pérez, como la que la seguridad retiró de uno de los córneres, que rezaba el siguiente texto: "Florentino, culpable".

De hecho, el lío también se trasladó al palco, con el presidente del Real Madrid, que tuvo sus más y sus menos con algunos de los aficionados que se acercaron a la zona en la que se suele sentar en cada partido.

Mbappé, el gol en sala de prensa

Si hablamos de lo deportivo, el Madrid se llevó el encuentro en un partido que acompañó en todo momento al ambiente del estadio. Partido gris, en el que el Oviedo tampoco se jugaba nada, ya que descendió de forma matemática el pasado fin de semana.

Los locales se llevaron la victoria por 2-0. El primer tanto, al final de la primera parte, de Gonzalo y, en los últimos tramos del partido, la victoria la certificó el inglés Jude Bellingham.

Pero si hablamos de polémicas, hay que hacerlo de lo que pasó con Kylian Mbappé cuando pasó ante los medios de comunicación. Si no había suficientes líos alrededor del Madrid, el francés decidió dejarle un dardo a su entrenador, Álvaro Arbeloa.

El galo fue suplente y salió al campo en el minuto 88 de partido, tras haberse perdido por lesión el Clásico del pasado domingo. Pero Mbappé no ha dudado en hablar de su situación desde el banquillo.

"Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular", ha declarado en zona mixta.

"No he tenido ningún problema. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo. Yo solo tengo que trabajar para ser mejor que Brahim, Masantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos", ha añadido.

Respecto a los pitos, Mbappé ha asegurado que "es la vida" y que "no podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada, es una manera de expresar una opinión y no hay que cogerlo personal". "A lo largo de mi carrera he tenido tiempo en el que la gente me pitaba, al final es la vida de un jugador del Real Madrid y un jugador famoso", ha asegurado.

Preguntado en rueda de prensa, Arbeloa también ha replicado al delantero francés y ha sido rotundo. "Está claro que si no le pongo no puede jugar. Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte. Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar", ha contado.

"No tengo ningún problema con nadie, decido quién juega y quién no juega. Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias. Ya me gustaría tener cuatro delanteros. No sé qué decir. Pero ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien. No sé muy bien qué decir", ha agregado.