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El legado eterno de Carolina Marín: mucho más que ganar donde nadie había ganado
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El legado eterno de Carolina Marín: mucho más que ganar donde nadie había ganado

La onubense pone punto y final a su carrera tras dos graves lesiones y un palmarés único que la elevan a la categoría de una de las mejores deportistas de nuestro país.

Javier Hernández
Javier Hernández
Carolina Marín celebrando un triunfo en los JJOO de París 2024
Carolina Marín celebrando un triunfo en los JJOO de París 2024Getty Images

La retirada de Carolina Marín este 26 de marzo de 2026 pone punto final a una de las carreras más extraordinarias del deporte español. No solo por sus títulos —que la sitúan en la cima del bádminton mundial—, sino por el carácter con el que los conquistó y por las veces que desafió lo que parecía imposible.

Una pionera que cambió su deporte

Cuando Carolina Marín irrumpió en la élite, el bádminton era un territorio dominado casi exclusivamente por Asia. Desde Huelva, construyó una trayectoria que rompió ese mapa competitivo.

Su gran hito llegó en los Juegos Olímpicos de Juegos Olímpicos de Río 2016, donde conquistó el oro, convirtiéndose en la primera jugadora no asiática en lograrlo en individual femenino. A ese logro se suman tres títulos mundiales (2014, 2015 y 2018) y múltiples campeonatos de Europa, consolidando un palmarés que la coloca entre las mejores de todos los tiempos.

Más allá de los números, su estilo dejó huella: intensidad constante, gritos que imponían ritmo psicológico y una competitividad que desbordaba la pista. Marín no solo ganaba, arrastraba los partidos a su terreno emocional.

Caídas que también fueron parte de su leyenda

Si su carrera se explica por las victorias, también se entiende por cómo enfrentó las derrotas más duras. Las lesiones marcaron varios capítulos de su trayectoria, especialmente la rotura de ligamentos que la apartó de los Juegos de Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, años después, el golpe emocional vivido en Juegos Olímpicos de París 2024.

En París, cuando parecía encaminada a otra final olímpica, una nueva lesión truncó su camino en semifinales. La escena posterior se convirtió en una de las imágenes más potentes del deporte reciente: el reconocimiento unánime del público y de sus rivales. Especialmente simbólico fue el gesto de una de ellas, que subió al podio con una chapa de España en señal de apoyo. En un deporte acostumbrado al respeto, aquello trascendió lo habitual: fue un homenaje colectivo a una campeona herida.

Pero hay otra cara menos visible que también explica su figura. Marín ha contado en varias ocasiones cómo, en sus primeros años, tuvo que marcharse siendo adolescente a Madrid para entrenar en el CAR, lejos de su familia y de un entorno donde el bádminton era casi inexistente. "Lloraba todos los días", llegó a reconocer sobre aquella etapa, en la que incluso pensó en abandonar. Esa fragilidad inicial contrasta con la imagen de acero que proyectó después.

También relató en más de una entrevista cómo su carácter competitivo —sus famosos gritos en pista— no eran algo impostado, sino una herramienta trabajada con su entrenador para mantenerse dentro del partido. "Si dejo de gritar, me voy del partido", explicó en una ocasión, evidenciando hasta qué punto su fortaleza mental era construida, no solo innata.

Su figura también trascendió lo deportivo. Fue ejemplo de resiliencia en cada regreso tras lesión, de ambición sin complejos y de una mentalidad que convirtió la presión en combustible. En cada pista, Marín jugó con una convicción poco habitual: la de quien no acepta límites impuestos.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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