El legado eterno de Carolina Marín: mucho más que ganar donde nadie había ganado

La retirada de Carolina Marín este 26 de marzo de 2026 pone punto final a una de las carreras más extraordinarias del deporte español. No solo por sus títulos —que la sitúan en la cima del bádminton mundial—, sino por el carácter con el que los conquistó y por las veces que desafió lo que parecía imposible.

Una pionera que cambió su deporte

Cuando Carolina Marín irrumpió en la élite, el bádminton era un territorio dominado casi exclusivamente por Asia. Desde Huelva, construyó una trayectoria que rompió ese mapa competitivo.

Su gran hito llegó en los Juegos Olímpicos de Juegos Olímpicos de Río 2016, donde conquistó el oro, convirtiéndose en la primera jugadora no asiática en lograrlo en individual femenino. A ese logro se suman tres títulos mundiales (2014, 2015 y 2018) y múltiples campeonatos de Europa, consolidando un palmarés que la coloca entre las mejores de todos los tiempos.

Más allá de los números, su estilo dejó huella: intensidad constante, gritos que imponían ritmo psicológico y una competitividad que desbordaba la pista. Marín no solo ganaba, arrastraba los partidos a su terreno emocional.

Caídas que también fueron parte de su leyenda

Si su carrera se explica por las victorias, también se entiende por cómo enfrentó las derrotas más duras. Las lesiones marcaron varios capítulos de su trayectoria, especialmente la rotura de ligamentos que la apartó de los Juegos de Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, años después, el golpe emocional vivido en Juegos Olímpicos de París 2024.

En París, cuando parecía encaminada a otra final olímpica, una nueva lesión truncó su camino en semifinales. La escena posterior se convirtió en una de las imágenes más potentes del deporte reciente: el reconocimiento unánime del público y de sus rivales. Especialmente simbólico fue el gesto de una de ellas, que subió al podio con una chapa de España en señal de apoyo. En un deporte acostumbrado al respeto, aquello trascendió lo habitual: fue un homenaje colectivo a una campeona herida.

Pero hay otra cara menos visible que también explica su figura. Marín ha contado en varias ocasiones cómo, en sus primeros años, tuvo que marcharse siendo adolescente a Madrid para entrenar en el CAR, lejos de su familia y de un entorno donde el bádminton era casi inexistente. "Lloraba todos los días", llegó a reconocer sobre aquella etapa, en la que incluso pensó en abandonar. Esa fragilidad inicial contrasta con la imagen de acero que proyectó después.

También relató en más de una entrevista cómo su carácter competitivo —sus famosos gritos en pista— no eran algo impostado, sino una herramienta trabajada con su entrenador para mantenerse dentro del partido. "Si dejo de gritar, me voy del partido", explicó en una ocasión, evidenciando hasta qué punto su fortaleza mental era construida, no solo innata.

Su figura también trascendió lo deportivo. Fue ejemplo de resiliencia en cada regreso tras lesión, de ambición sin complejos y de una mentalidad que convirtió la presión en combustible. En cada pista, Marín jugó con una convicción poco habitual: la de quien no acepta límites impuestos.