España repite el equipo de los cuartos para la 'final anticipada' contra Francia: Fabián vuelve a ganarle el puesto a Pedri

Luis de la Fuente huye de la expresión 'final anticipada', pero serlo, lo es. España y Francia se miden este martes en la primera semifinal del Mundial 2026, el duelo soñado por muchos que otorgará el primer hueco en la gran final. Para la selección española, el objetivo es seguir haciendo historia en la segunda vez que llega a esta altura de torneo; para Francia suena a revancha. De la Euro 2024, de la Nations League 2025... y ahora de Mariano Rajoy.

La España de De la Fuente llega lanzada y con la fuerza de un grupo donde "cada uno sabe lo que puede aportar", viene explicando el seleccionador. Fiel a su bloque, apenas ha innovado en las citas previas, optando por leves cambios de salida y tirando de sus 'comodines' en los minutos finales... con el máximo acierto posible. La doble aparición salvadora de Mikel Merino rozando el descuento en octavos y cuartos es la prueba más evidente de que cuando el técnico riojano toca algo, funciona.

Para este martes, la campeona del mundo en 2010 sale con todo y sin cambios con respecto a la cita de cuartos. Entonces hizo una variación de peso y hoy la mantiene. Fabián vuelve a ganarle el sitio de titular a Pedri, premio al gol del pasado viernes y también a esa "energía" que De la Fuente reclamaba y que la estrella canaria del Barça sigue sin dar aún en este Mundial.

Así, España sale con Unai Simón en portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa, Rodri y Fabián en el centro del campo, con Álex Baena por la izquierda, Lamine Yamal por la derecha, Dani Olmo en la media punta y Mikel Oyarzabal como punta.

La otra noticia no es tan llamativa, por esperada. Mikel Merino volverá a esperar su oportunidad en el banquillo.

Enfrente, un equipo total con una línea ofensiva que asusta al miedo. Liderados por la efectividad de un Kilian Mbappé llamado a batir pronto el récord mundialista de Leo Messi, Francia acumula a Dembélé, a la sensación Olise al lado del delantero madridista y en ocasiones a un Doué que hoy queda relegado al banquillo. Por detrás, mucho más, en un combinado engrasado y capaz de moverse en muchos registros. Pero también batible, como ha demostrado España en los dos últimos años.

Didier Deschamps apuesta de salida por Maignan en portería, Koundé, Upamecano, Salibá y Digne en defensa, Tchouameni y Rabiot en el centro, Olise, Barcolá y Dembélé por delante y como '9' el intocable Kilian Mbappé.