El plan de De la Fuente contra el 'Bicho' y Portugal es no cambiar lo que funciona: España repite once para los octavos del Mundial

Luis de la Fuente tiene un plan para frenar al 'Bicho'... y de paso para frenar a toda Portugal., porque los lusos son mucho más que Cristiano Ronaldo. El seleccionador español ha decidido apostar por su bloque de confianza y lo ha hecho por completo. No hay cambios con respecto al once que se lució ante Austria.

Nada cambia bajo palos, con Unai Simón siempre en una portería que mantiene a cero a la espera de los grandes desafíos que comienzan este lunes. En la defensa, línea de cuatro con Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella. El mediocentro está comandado por Rodri y Pedri, con Olmo de mediapunta; Lamine Yamal por la derecha, Álex Baena por la izquierda y Oyarzabal en punta.

El duelo ibérico se antoja como uno de los de mayor nivel, al menos por nombres, de lo que llevamos de Mundial y medirá a dos aspirantes reales a la Copa del Mundo. Porque más allá de los omnipresentes Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, Dallas vivirá una constelación de estrellas: Pedri, Vitinha, Rodri, Nuno Mendes, Oyarzabal, Leao...

Hasta ahora las sensaciones dejadas por ambos países han sido muy diferentes. Ello pese a que ambos coincidieron en un muy gris estreno, con empates ante las débiles Cabo Verde y Republica Democrática del Congo, respectivamente, y en una posterior victoria con goleada en su segundo partido de grupos ante las también flojas Arabia Saudí y Uzbekistán.

España, en cambio, supo sufrir y resistir las patadas uruguayas para certificar el primer puesto de su grupo con victoria y unos octavos algo más fáciles, donde dieron una exhibición ante Austria.

Portugal, por contra, sufrió mucho con Colombia y su empate solo les permitió pasar como segundas, para sufrir aún más contra Croacia en octavos. El duelo 'Ronaldo-Modric' acabó por ser una locura entre goles anulados, intervenciones del VAR y una clasificación in extremis de los ibéricos.