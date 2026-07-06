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El plan de De la Fuente contra el 'Bicho' y Portugal es no cambiar lo que funciona: España repite once para los octavos del Mundial
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El plan de De la Fuente contra el 'Bicho' y Portugal es no cambiar lo que funciona: España repite once para los octavos del Mundial

Dos de las grandes favoritas del torneo se miden en un 'derbi ibérico' lleno de estrellas y con expectativas de alto voltaje. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Luis de la Fuente da indicaciones a Lamine Yamal
Luis de la Fuente da indicaciones a Lamine YamalAlex Pantling vía getty images

Luis de la Fuente tiene un plan para frenar al 'Bicho'... y de paso para frenar a toda Portugal., porque los lusos son mucho más que Cristiano Ronaldo. El seleccionador español ha decidido apostar por su bloque de confianza y lo ha hecho por completo. No hay cambios con respecto al once que se lució ante Austria

Nada cambia bajo palos, con Unai Simón siempre en una portería que mantiene a cero a la espera de los grandes desafíos que comienzan este lunes. En la defensa, línea de cuatro con Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella. El mediocentro está comandado por Rodri y Pedri, con Olmo de mediapunta; Lamine Yamal por la derecha, Álex Baena por la izquierda y Oyarzabal en punta.

El duelo ibérico se antoja como uno de los de mayor nivel, al menos por nombres, de lo que llevamos de Mundial y medirá a dos aspirantes reales a la Copa del Mundo. Porque más allá de los omnipresentes Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, Dallas vivirá una constelación de estrellas: Pedri, Vitinha, Rodri, Nuno Mendes, Oyarzabal, Leao...

Hasta ahora las sensaciones dejadas por ambos países han sido muy diferentes. Ello pese a que ambos coincidieron en un muy gris estreno, con empates ante las débiles Cabo Verde y Republica Democrática del Congo, respectivamente, y en una posterior victoria con goleada en su segundo partido de grupos ante las también flojas Arabia Saudí y Uzbekistán.

España, en cambio, supo sufrir y resistir las patadas uruguayas para certificar el primer puesto de su grupo con victoria y unos octavos algo más fáciles, donde dieron una exhibición ante Austria.

Portugal, por contra, sufrió mucho con Colombia y su empate solo les permitió pasar como segundas, para sufrir aún más contra Croacia en octavos. El duelo 'Ronaldo-Modric' acabó por ser una locura entre goles anulados, intervenciones del VAR y una clasificación in extremis de los ibéricos.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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