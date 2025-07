España supera a Italia a medio gas, hace pleno en su grupo y se reta con la anfitriona en cuartos de la Eurocopa

Esta España, incluso a medio gas, es mucho equipo. La selección de Montse Tomé ha sellado con victoria el tercer y último encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa al imponerse 1-3 a Italia. Los goles de una reivindicativa Athenea del Castillo, Patri Guijarro y Esther González bastaron para darle la vuelta a un encuentro que acabó siendo un monólogo de las campeonas del mundo. Con la victoria, España pasa a cuartos con un pleno en el Grupo B y se cita ahora con la anfitriona, Suiza.

Los deberes ya estaban hechos con anterioridad. Las plácidas goleadas a Portugal y Bélgica permitieron a Montse Tomé tomarse la cita como una oportunidad de rotar. Medio equipo varió ante la rival más compleja del grupo. Así se esperaba y así fue, al menos hasta el descanso. Italia le puso más ganas de salida y un tono físico que no encontró respuesta por parte de España. Pero el gas se les fue a las azzurri en una segunda mitad que permitió a La Roja jugar a placer... y sin complicaciones.

La tranquilidad que evidenciaba la selección española no era posible del otro lado. Italia, tras un pinchazo inesperado ante Portugal, llegaba sin el billete a cuartos y con un ojo en el otro partido del Grupo B. Fruto de esa necesidad se les vio un empuje mayor, que tuvo premio pronto... previo despeje errático de Mariona Caldentey en el área pequeña. Oliviero no desperdició el regalo, otro más en la zaga española, y obligó a despertar a las españolas.

Lo hizo pronto el equipo, bajo una evidencia. Que hay dos selecciones. Cerca de su propia porteria es frágil y por momentos dubitativa; cuando se cruza el medio campo es una máquina. Sin necesidad de meter nunca el turbo, la calidad acababa por sobresalir en ataque. Y lo hizo especialmente con una preciosa triangulación Athenea-Alexia resuelta con taconazo de la barcelonista y remate imparable de la madridista. Su gol, de hecho todo su partido, es una reivindicación de quien sí aprovechó la ocasión para reclamar más minutos.

Las tablas calmaron la escena. Sin concretar, se sucedían las ocasione a uno y otro lado, hasta que cerca del descanso España revivió el susto con un posible penalti por mano en un desafortunado despeje de Irene Paredes. El VAR, por suerte, anuló la jugada por fuera de juego de las italianas.

Hubo gestos y palabras en el descanso. Y las 11 de Tomé se tomaron en serio la vuelta al campo. Athenea, otra vez, se echó la responsabilidad encima y en una buena jugada se plantó a las puertas de Giuliani. El rechace cayó en la pierna de Patri Guijarro que, en semifallo, aprovechó el fallo completo de la portera italiana para hacer el 1-2. Y acto seguido bien pudo llegar el tercero.

Ya sin Athenea, sustituida por una Vicky López que también dio un impulso al equipo, España siguió buscando el gol de la sentencia, sin dejar de sentir ya nunca el control del partido. Si había un día bueno para que no entrara la 'pelotita' era este... aunque al final terminase entrando la más absurda de las ocasiones.

Esther González, siempre en el sitio, no perdonó la manos blandas de la arquera para redondear, en el descuento, un marcador que acabó sabiendo a poco. Lo importante, no obstante, ya no estaba en el electrónico. A esas alturas, lo relevante se había cumplido: ni sustos, ni tarjetas innecesarias ni golpe indeseables.

La campeona del mundo llega a cuartos en plenitud. El viernes, ante Suiza, el próximo capítulo del gran reto de España.