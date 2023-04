Ferrán se viste de Lewandowski y el Barça ya piensa en el alirón tras derrotar por la mínima al Atleti

Barça y Atleti se dieron cita en el Camp Nou en una calurosa tarde que no pareció importar a la afición culé, que abarrotó el feudo blaugrana para apoyar a su equipo en el último gran partido de la temporada en casa.

El duelo, marcado por las distintas dinámicas de unos y otros. El Barça llegaba al partido tras dos empates consecutivos a cero mientras que el Atleti se presentaba en el estadio culé pletórico y lleno de moral tras los resultados del último mes y medio.

El partido ofreció todo tipo de alternativas a uno y otro equipo, con un Atleti que tuvo en Griezmann -como de costumbre- su principal arma ofensiva, que a punto estuvo de anotar en los primero minutos con un disparo desde fuera del área que se topó con el larguero de la portería de Ter Stegen.

Con el transcurso de los minutos, el Barcelona se fue asentando en el partido y comenzó a llevar la voz cantante, generando superioridades constantes en tres cuartos de campo, con un superlativo Raphinha, que fue una amenaza constante para los colchoneros en banda izquierda.

Ferrán se reivindica

El Atleti lo siguió intentando durante la primera mitad, con acercamientos protagonizados por Correa y Carrasco y con Griezmann actuando por zonas interiores. Y cuando el partido se encaminaba al descanso, llegó el tanto que desequilibraría la balanza por obra de Ferrán Torres, que de esta forma se resarcía tras una temporada complicada para él, en la que la suerte no le ha sonreído.

Con este tanto, su cuarto en la presente liga, acercaba al Barça a la victoria y enterraba, al menos momentáneamente, cualquier posible esperanza, por mínima que fuese de su principal perseguidor, el Real Madrid.

La segunda mitad, marcada por las diez amarillas mostradas por el colegiado del encuentro, tuvo menos fútbol que el primer tiempo por parte de ambos equipos aunque el marcador, tan ajustado, pudo cambiar en algunas de las llegadas del equipo de Xavi, especialmente en las botas de Lewandoswki, que disfrutó de un mano a mano frente a Oblak que incomprensiblemente s ele marchó fuera.

Finalmente y con varias intentonas finales por parte del conjunto de Simeone, que no estuvo nada fino en los últimos metros, el Atleti pudo poner las tablas pero, primero Griezmann y más tarde Carrasco, no pudieron batir a Ter Stegen, que no con esta portería a cero, suma ya 23 en esta edición de Liga y acerca el título, más si cabe a los catalanes.