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Irán denuncia ante la FIFA las restricciones de EEUU en el Mundial: miembros de la delegación no han podido entrar en el país
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Irán denuncia ante la FIFA las restricciones de EEUU en el Mundial: miembros de la delegación no han podido entrar en el país

Al equipo iraní solo se le permitió viajar desde su campamento base en México la víspera de su primer partido en Inglewood, en California, donde empató con Nueva Zelanda. 

Redacción HuffPost
Agencias
La selección de Irán, antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Nueva Zelanda
La selección de Irán, antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Nueva ZelandaGETTY IMAGES

La Federación Iraní de Fútbol ha anunciado que presentará una queja ante la FIFA por los estrictos procedimientos de entrada y salida establecidos en torno a sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

En un comunicado, el organismo afirma que las restricciones impuestas por Estados Unidos a su selección son incompatibles con los principios de igualdad de condiciones para los equipos participantes. Al equipo iraní solo se le permitió viajar desde su campamento base en México la víspera de su primer partido en Inglewood, en California, donde empató con Nueva Zelanda (2-2).

En este sentido, aseguraron que tampoco han recibido permiso para viajar con dos días de antelación a su próximo partido, que se disputará el domingo en el mismo estadio contra Bélgica.

A algunos miembros de la delegación iraní se les ha denegado por completo la entrada a Estados Unidos. Los responsables de la selección afirmaron que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó a la selección iraní en el vestuario tras el partido contra Nueva Zelanda y se ofreció a ayudarles.

Estados Unidos e Irán se encuentran en conflicto militar desde febrero. El miércoles se firmó un acuerdo marco con el objetivo de poner fin a las hostilidades.

Redacción HuffPost
Agencias
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