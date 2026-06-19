Los panaderos coinciden en que, cuando llega el calor, el pan debe almacenarse de forma diferente al resto del año

El pan, en verano, debe conservarse con mucho cuidado o puede acabar seco y duro como una piedra. Por ello, ante la llegada inminente de la primera ola de calor a España en este 2026, es mejor tener en cuenta algunos consejos antes.

Uno de ellos es evitar meterlo en una bolsa de tela, pues hará que pierda humedad de forma rápida. Así lo explica el experto José Roldán, quien puede presumir de haber sido nombrado como el Mejor Panadero del Mundo en 2025.

"La bolsa de tela permite que el pan respire, pero con el calor hace que pierda humedad mucho más rápidamente", señala el experto en una entrevista con el diario 'El Economista'. En su lugar, aconseja utilizar el congelador.

Pasos para conservar el pan en plena ola de calor

Si no quieres que el pan se te eche a perder, lo mejor es comprar un pan de buena calidad y, si es de masa madre, mejor, cortarlo en rebanadas y congelarlo de forma inmediata. Esto ayudará a que el producto detenga el proceso de maduración de la miga y conserve su humedad y suavidad. Además, tal y como explicamos en este artículo, consumir pan congelado conlleva múltiples beneficios.

Una vez lo descongeles, tan solo hará falta tostarlo en una tostadora o sartén y estará como recién horneado. "Con solo darle la vuelta en la sartén o en el horno, tendrás un pan como recién hecho", agrega el experto en pan, que recuerda que esto también te ayudará a tener que ir menos al supermercado y comprar a diario.

Mete el pan en bolsas de plástico

El pan debe guardarse en verano en bolsas de plástico, pues cuenta con propiedades herméticas que actúan como una barrera impermeable, atrapando la humedad dentro del pan y retrasando que se ponga duro y seco. A pesar de ello, algunos expertos advierten que esta práctica puede acelerar la aparición de moho.

En el caso de que las temperaturas sean elevadas, se desaconseja guardar el pan en bolsas de plástico. Tampoco si se trata de pan con corteza crujiente. Sí que puedes guardar en este tipo de bolsas aquellos que sean de masas tiernas y enriquecidas o las que sean para congelar.