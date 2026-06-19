Qué significa el símbolo del doble wifi que aparece en el móvil y por qué es una buena señal

Puede que alguna vez hayas visto en tu teléfono móvil o dispositivo tecnológico un símbolo wifi de menor tamaño al lado de otro. El motivo es simple: se trata de la llamada aceleración de doble canal o wifi-dual, que permite que el smartphone se conecte a dos frecuencias wifi a la vez. Es decir, permite usar las redes 2,4 GHz y 5 GHz de un router de forma simultánea.

Esta función —que suele ser común en los modelos chinos como Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme o OnePlus— es especialmente útil para aquellos que jueguen a diario a videojuegos o necesiten de una conexión segura y más rápida. Si se cae la conexión a una o se satura, el dispositivo permanece conectado a la otra.

A pesar de ello, no todo son ventajas. Utilizar esta función implica un mayor consumo de batería, por lo que antes de activarla se recomienda tener en cuenta este factor y tener a mano un cargador. Además, aunque esta función se encuentre activa, no siempre tiene por qué significar una mejora real, pues no todas las aplicaciones se encuentran preparadas para esta función.

Cuál es la diferencia entre la red 2,4 GHz y la red 5 GHz de un router

La principal diferencia entre ambas radica en la velocidad y el alcance de la señal. Mientras que la red de 2,4 GHz ofrece una mayor compatibilidad y alcance, la red de 5 GHz cuenta con una mayor estabilidad y velocidad. A continuación dejamos las principales características de ambas conexiones:

Red 2,4 GHz: Ofrece una mayor cobertura al llegar más lejos. Se aconseja para aquellos dispositivos que están lejos del router.

Ofrece una mayor cobertura al llegar más lejos. Se aconseja para aquellos dispositivos que están lejos del router. Red 5 GHz: Ofrece un rendimiento mucho más rápido, aunque tiene menor alcance. Se aconseja utilizar para el ordenador portátil, la smart TV o para jugar a los videojuegos.

Para saber dónde estás conectado, debes verificar primero si el teléfono admite la red 5 GHz. Si te lo permite, deberás comprobar, conectándote de forma previa al wifi, a través del portal de configuración de tu router, si está conectado a una de 2,4 o a la de 5. Por lo general, suele contar con el sufijo que lo indica, como por ejemplo "Vodafone5G" o "Vodafone2.4". En el caso de que tengas MAC se puede mirar en el desplegable de redes, dentro del apartado de Canal.