Un obrero abre un agujero en la carretera para que pueda pasar Clara, de 95 años

No se lo pensó dos veces. Un trabajador de la construcción, al ver a una anciana con dificultades de movilidad o usando un andador, se ha puesto sin dudarlo a nivelar un tramo irregular de la calle o acera para facilitarle el paso a esa mujer de 95 años, según publica Il Gazzettino. Un conmovedor caso del se han hecho eco después numeras personas en algunas redes sociales.

Ha contado esta anécdota la propietaria de un local cercano al lugar de los hechos. Se trata de Marilisa Peruch, propietaria de una peluquería en la zona de Conegliano, en Italia. Clara, de 95 años, vecina de esta localidad, no podía pasear por la calle con libertad debido a las obras que se estaban ejecutando en ella.

Además, el trabajador detectó el peligro que podía suponer para una persona mayor el recorrer una o varias veces al día un tramo de valle lleno de irregularidades y baches. Así que, con sus utensilios en mano, procedió a aplanar todo el agujero, formando así una vía que fuera segura y se pudiera recorrer con facilidad durante el tiempo que tardaran en finalizar las obras.

"Es un caballero", decía la dueña de la peluquería cercana a esta zona en una carta que decidió hacer pública. "Clara fue la primera clienta en entrar en mi salón , en el centro histórico de Conegliano, el 4 de septiembre de 1979", recordaba esta mujer, que se ha querido hacer eco de la historia como ejemplo de solidaridad de algunos jóvenes y trabajadores con las personas mayores.

Conegliano está situado en la provincia de Treviso, en la región del Véneto, en el norte de la península italiana. La ciudad se encuentra a pies del Colli Veneti y por ella pasa el río Monticano. Está situada a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Treviso.

Esta anécdota se ha convertido en viral, ya que se trata de muestra de amabilidad espontánea, algo que ocurre con cierta frecuencia cuando se narran historias de este tipo en distintas partes del mundo y a alguien se le ocurre compartirlas en redes sociales. Ayudar a personas vulnerables, como los ancianos a transitar de manera segura, siempre es aplaudido en todas partes como un gran acto de empatía y solidaridad ciudadana.