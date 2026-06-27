La ciudad que pasó de 10.000 vecinos a cero: el plomo, 14.000 pozos mineros y un tornado lo borraron del mapa en apenas un siglo

Imagen de archivo del yacimiento de Rhyolite Ridge al fondo, una mina de litio en Esmeralda County (Nevada, EEUU).

Una vez al año, Picher (Oklahoma, EEUU), un pueblo fantasma considerado como uno de los más contaminados del mundo, vuelve brevemente a la vida. Los visitantes inundan las calles, trayendo iluminación, conversación y alegría, pero cuando cae la noche, abandonan los límites del pueblo y el silencio vuelve a caer.

Según Daily Mirror, la localidad fue anteriormente una rica comunidad minera en la que se extrajo plomo y zinc. Para 1920, la población había crecido hasta casi 10.000 habitantes, con las operaciones mineras alcanzando su punto máximo. Pero el asentamiento acabaría destruyéndose a sí mismo.

Sobre 1926, el gran auge económico había terminado. El declive de las operaciones mineras llevó a numerosas familias a mudarse y, en la década de 1960, la población había caído a tan solo 2.500 habitantes.

Tal y como reza el medio, para 1967, todas las operaciones mineras cesaron paulatinamente. Pero las condiciones de vida se hicieron cada vez más complicadas: la extracción de agua de las minas también se detuvo. Esto provocó que los pozos de la mina se inundaran con agua gravemente contaminada por concentraciones extraordinariamente altas de metales pesados, incluyendo plomo, zinc, hierro, níquel y cadmio, perjudiciales para la salud humana.

Pero no solo eso, con el paso del tiempo, el agua subterránea contaminada erosionó los soportes estructurales, dejando a toda la comunidad vulnerable al colapso y la sumersión en el fango tóxico de abajo en cualquier momento.

De hecho, tal fue el peligro que a mediados de los noventa, el Servicio de Salud realizó análisis de sangre a los niños de la ciudad y los descubrimientos fueron catastróficos. Más del 35% tenía preocupantes niveles de plomo en su torrente sanguíneo.

Los últimos que se resistieron y que intentaron quedarse aceptaron ofertas de compra tras un tornado en 2008 que demolió 160 propiedades y se cobró seis vidas.

En 2013, la autoridad local se había disuelto formalmente. Ya no existían tiendas, propiedades ni vida. Excepto durante una noche al año.

Cada diciembre, un desfile festivo recorre Picher, Oklahoma, atrayendo de vuelta a antiguos residentes. Regresan por su cuenta para celebrar entre el paisaje contaminado: bebiendo, festejando y cantando villancicos mientras lucen orgullosos jerséis con las palabras Chat Rats, transformando el apodo que antes era despectivo en un símbolo de orgullo.