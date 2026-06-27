Santiago Segura manda un mensaje a sus críticos tras la última novedad de 'Torrente presidente'

Cuando el revuelo y todo lo que dio de hablar la película Torrente presidente parecía que había pasado, ha llegado el actor y director, Santiago Segura, y ha vuelto a revolucionar a sus seguidores con la noticia que ha dado este viernes a primera hora a través de su cuenta de X (la antigua Twitter).

Segura ha informado que la película ya se podrá ver en Netflix y hasta ha mandado un mensaje a todos los que han criticado y se han reído de su película: "Hoy llega a Netflix Torrente presidente, ¡espero que la volváis a disfrutar como en el cine! Y si no la habéis visto, que la disfrutéis por primera vez".

Ahí fue cuando envió un mensaje a todos los que no les ha gustado la película y se lo han hecho saber, incluso a través de insultos: "Si no os interesa ni lo más mínimo y la odiáis incluso sin verla, que sigáis con vuestras vidas felices, pero sin echar espumarajos por la boca".

Su publicación se ha hecho viral superando ya las más de 135.000 reproducciones y más de 6.000 me gusta. Además, también ha sido compartido más de 600 veces.

Además y en respuesta a un usuario que le decía que la iba a ver por cuarta vez y que le preguntaba si la lanzará en formato físico, Segura ha confirmado que sí que se hará: "Habrá edición física… pero aún no sé cuándo ni cómo. Al ser una cosa tan de 'nicho' es complicado, el formato físico es algo que ya solo coleccionamos cuatro cinéfilos locos".

La sexta entrega de la saga de Torrente ha sido un éxito en los cines desde el primer momento que se lanzó el pasado mes de marzo. Durante estos escasos tres meses la película ya ha recaudado más de 30 millones de euros.