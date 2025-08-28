La Vuelta a España 2025 en Zaragoza: recorrido, calles cortadas y desvíos de las líneas de autobús

Zaragoza será testigo de la llegada de La Vuelta a España 2025 el próximo sábado 30 de agosto; un evento deportivo que acaparará miradas pero que también obligará a realizar cortes de tráfico y desvíos de la línea de autobús para que los ciclistas puedan realizar el recorrido previsto en la capital aragonesa.

La etapa, considerada de montaña, partirá desde Monzón a primera hora de la mañana y seguirá por Huesca, Almudévar y San Mateo de Gállego hasta culminar en Zaragoza sus 158 kilómetros previstos. Los corredores entrarán a la ciudad del cierzo por los barrios rurales de Peñaflor y Montañana entre las 16:25 y las 16:40 horas aproximadamente, para cruzar por el río Gallego, a la altura de Santa Isabel, y proseguir por la Avenida Cataluña hasta alcanzar el Puente de la Unión. Una vez cruzado, el pelotón transcurrirá por el paseo Echegaray y Caballero hasta Plaza Europa para pasar por primera vez por la meta, la Puerta del Carmen.

Tras ello, seguirá un circuito urbano por paseo Teruel, Anselmo Clavé, avenida Ciudad de Soria, avenida Navarra, Vía Hispanidad, Gómez Laguna, camino de la Junquera y paseo Duques de Alba hasta el tercer cinturón. Tras ello, se descenderá por entorno del Príncipe Felipe, Cesáreo Alierta, paseo de la Mina y Asalto para volver por Echegaray a plaza Europa y subir por el paseo María Agustín hasta la llegada definitiva en la Puerta del Carmen.

Cortes de tráfico y estacionamiento

Tal y como informa el Ayuntamiento de Zaragoza, las zonas más afectadas por el paso de La Vuelta 2025 serán las zonas cercanas a la meta en Puerta del Carmen. Así, se cortará el tráfico en ambos sentidos en Paseo María Agustín desde las 7:00 a las 21:30 horas del próximo sábado 30 de agosto.

Asimismo, dicho corte afectará desde también las 7:00 horas en mayor o menor medida la Avenida César Augusto, entre Albareda y la Puerta del Carmen, así como a Hernán Cortés, entre Puerta del Carmen y Paseo Teruel. Por su parte, la Gran Vía estará limitada durante toda la jornada al tráfico de transportes públicos, prohibiéndose así la circulación de vehículos privados.

En lo que respecta al estacionamiento, no se podrá aparcar en el entorno de la meta: César Augusto (entre Salamero y Puerta del Carmen), Albareda, Almagro, Castellví, Pizarro, Hernán Cortés, Madre Sacramento, Juana Francés, Anselmo Clavé (entre María Agustín y Mayandía), Paseo María Agustín y Paseo Pamplona, entre otras. Tampoco en San Ignacio de Loyola ni en otros puntos concretos por los que discurrirá la prueba, señalan desde el consistorio zaragozano, quien ya ha afirmado que todas las calles afectadas en lo que respecta al estacionamiento ya han sido convenientemente señalizadas.

Afecciones en las líneas de autobús

El paso de La Vuelta 2025 por Zaragoza también tendrá su impacto en las líneas de autobús y en el transporte urbano en la ciudad durante la jornada. De acuerdo a Avanza, desde mañana viernes 29 de agosto, conforme vayan llegando los camiones de La Vuelta para colocar los preparativos y elementos necesarios, se suprimirán las siguientes paradas:

Paseo Pamplona/Puerta del Carmen

Paseo María Agustín 62

Paseo Pamplona 4/Plaza Paraíso

Hernán Cortés 6

Paseo María Agustín 7/Puerta del Carmen

Paseo Pamplona/Almagro

Paseo Pamplona 1/Plaza Paraíso

Cesar Augusto 3/Puerta del Carmen

Hernán Cortés 35

Paseo Pamplona 5

Paseo Pamplona 1

Paseo María Agustín 26/Edificio Pignatelli

Paseo María Agustín 12/C.M.E. Ramón y Cajal

Paseo Pamplona 15/Puerta del Carmen

Cesar Augusto 4/Puerta del Carmen

Asimismo, se colocarán las siguientes paradas provisionales:

Escrivá de Balaguer sentido Centro para las líneas 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 51 y 52.

Escrivá de Balaguer sentido Delicias para las líneas 21, 31 y 52.

Gran Vía/Paraninfo para las líneas 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 51 y 52.

En lo que respecta a los cortes o desvíos por línea de autobús, Avanza ha señala un corte o desvío 1, con una duración estimada de 7:00 a 21:30 horas del sábado, por el corte de Paseo María Agustín desde General Mayandía hasta Puerta del Carmen, Paseo Pamplona, Hernán Cortés y César Augusto, que afectará a las líneas 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 51 y 52.

Por su parte, el corte/desvío 2 se realizará de las 9:00 a las 19:00 horas por el corte Paseo María Agustín desde Plaza Europa, Paseo Pamplona, Hernán Cortés y César Augusto. Las líneas afectadas serán: 21, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 51 y 52.

Si quieres consultar qué desvíos en concreto sufrirán las línea de autobuses urbanos de Zaragoza, desde Avanza han realizado una nota informativa con todas los desvíos de cada una de ellas durante esta jornada ciclista.